Yemek ve Kültür dergisi sonbahar sayısı çıktı

26 Ekim 2020

Yemek ve Kültür dergisinin 61. sayısı raflarda yerini aldı. İmam Cici’nin “Ekmek Arası Hazan” çizimiyle açılan derginin bu sayısında Enis Batur, Renzo Tosi’nin Grek ve Latin Özdeyişleri Sözlüğü’nden seçtiği besinle ilgili deyişlere yer verirken Gökhan Akçura Arşivden Lezzetler kısmında 1933 yılından gelen bir bağ âlemi röportajını sunuyor.

Murathan Mungan’ın önümüzdeki aylarda Metis Kitap tarafından yayımlanacak Devam Ağacı adlı kitabında yer alan “Mutfaktaki Tarih” yazısı ise Yemek ve Kültür okurlarıyla önceden buluşuyor.

Özge Samancı, seyahatnamelere göre 19. yüzyılda Balkan Yarımadası’nda yemek kültürünü kaleme alırken Houchang E. Chehabi İran’da havyarın nasıl helal hâle geldiğini anlatıyor. Necati Tonga, Ankara tarihine damga vurmuş yeme-içme mekânlarında Özen Pastanesi’ni 1930’lu yıllara geri dönerek sunuyor.

Mustafa Koç, Revnakoğlu notlarında tekke mutfağının ikinci bölümünde, tekkelerde sunulan yemeklerden yemek yeme usulüne dek tekke sofralarının inceliklerine değinirken Christian Bromberger, Gilan (Kuzey İran) mutfağının özgünlüğünü anlatıyor.

Musa Dağdeviren’in unutulmuş halk yemeklerinden yedi yemek tarifi bulunuyor. Muna Yüceol Özezen ise Evde Aşçı Kadın yahut Mükemmel Yemek Kitabı’nın tanıtımını ve kitapta yer alan yemekleri sunuyor.

Süleyman Bulut’un “Bilmece Mutfağı” ve “Çimdik” köşeleri, Zeliha Özkan’ın “Yabancıların Nezaketi”ni yazdığı sinema sayfaları, Alp Türkmenoğlu’nun Sebzelerin Efsanevi Tarihi kitabını tanıttığı yazısı ve D harfiyle devam eden, yemek kültürüyle ilgili sözcüklere yer verilen Derleme Sözlüğü bu sayıda yer alan yazılar arasında…