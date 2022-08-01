Yemek ve Kültür dergisinin yeni sayısı yayınlandı

Yemek ve Kültür dergisinin 68. yaz sayısında değişik eserlerde değişik adlarla karşımıza çıkan, üç kere adıyla çağrıldığında insanları hırsızlığa, boğulmaya, yangına, hükümdarlara ve şeytanlara, yılan ve akreplere karşı koruyan Hızır’ın efsanevi hikâyesi, “Hızır ve İlyas’ın kimliği ile mitolojik kökenleri” başlığıyla Gönül Tekin tarafından kaleme alındı. Bu sayıda İtalya’daki dinî ve diğer bayramlarda kurulan sofraları, bölgesel yemekleri Ilaria Porciani anlatırken yemek kültürünün belki de en çok tüketilen çeşitlerinden olan sandviçin dünya tarihindeki yerini Nawal Nasrallah’ın makalesinde bulacaksınız. Gökhan Akçura Mecidiyeköy’ün geçmişte kalan dutluklarını, Necati Tonga ise Ankara tarihinden Üç Nal Meyhanesi’ni anlatıyor. Pelin Özer’in Antalya’nın gözde mekânlarından Topçu Kebap’ın sahibi Mesut Topçu ile yaptığı söyleşi de dergide. Çağdaş yemek yapma ve yemeği sunma ritüellerinin geniş bir disiplin seçkisi içindeki çıkarımlarının ele alındığı Yemeğin Psikopolitikası kitabını ise Bahadır Köksal yazmış.

Musa Dağdeviren her sayıda olduğu gibi “Unutulmuş halk yemeklerinden yedi tarif” vermeyi sürdürüyor. Zeliha Özkan’ın yazdığı “Geçmişten Gelen Lezzet” filminin eleştirisi, Süleyman Bulut’un Bilmece Mutfağı ve Çimdik köşeleriyle İmam Cici, Hakan Tüzün Şengün, Muhammet Şengöz’ün çizimleri de yine bu sayıda yer alıyor.

Bundan tam otuz yıl önce sıcak bir yaz günü kaybettiğimiz Yavuzer Çetinkaya, Haldun Taner Ödülü sahibi kitabı Savaş ve Doğum’dan “Öncelikler Bulamacı” adlı hikâyesiyle anılıyor. Krep pişirirken dile getirdiği hayatının dönüm noktaları buruk bir tat bırakacak hafızanızda.

Derleme Sözlüğü’nde ise S ve Ş harfleriyle başlayan yemek, bitki isimleri var.