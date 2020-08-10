Yeni bir tatil deneyimi: Longosphere

10 Ağustos 2020

Sürdürülebilir ve özel ilgi turizminin öne çıkan akımlarından “glamping”in Trakya’daki örneği Longosphere, konuklarını ağırlamaya başladı. Kelime olarak “glamorous - büyüleyici ve camping - kamp yapmak” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan glamping, tatil anlayışı olarak tarzı ve lüksü, doğal ve sade olanla birleştirmek anlamına geliyor. Yarım asrı aşkın bir süredir faaliyette bulunan Kınay Şirketler Grubu’nun bir yatırımı olan Longosphere Glamping’in açılış törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu da katıldı.

Longosphere Glamping, Kırklareli İğneada Longoz Ormanları’nın ortasında 270 dönümlük orman arazisi üzerine kurulu bir tesis. Kınay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Küçükkınay ve eşi Finans Direktörü Canan Küçükkınay yönetimindeki Kınay Şirketler Grubu’nun turizm alanında başka yatırım planları da bulunuyor. Longosphere Glamping’in başında ise Küçükkınay Ailesi’nin genç kuşak temsilcisi Yiğit Küçükkınay var.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, açılış törenindeki konuşmasında şunları söyledi: “Yaşamımız boyunca geriye hep dünyaya kattığımız değerler kalıyor. Tahir Küçükkınay, hayallerini gerçekleştiren şanslı insanlardan biri. Hayallerini doğduğu topraklara yani Kırklareli’ne bir hizmet olarak kazandırdığı için, bölgesel yatırımların farklı bir yöne evrilmesine katkı sağladıkları için Tahir Bey ve ailesini tebrik ediyorum. Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı olan İğneada, doğa, tarih ve kültür olarak pek çok zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Longoz Ormanları’nın yanı sıra Trakya’nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa, İstanbul’un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi gibi dünyada görülmeye değer yerlerin bir arada olduğu bir yer. Longosphere, klasik bir konaklama tesisi değil. Âdeta bir şehir altyapısı üzerine inşa edilmiş kültür, turizm ve cazibe merkezi. Longosphere’in farklı vizyonuyla İğneada ve bölgenin anlamlı ve özel bir yer olduğunu anlatarak hem bölgenin hem de ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Ayrıca bu gibi özel tesis yatırımlarının başarısı, iş insanlarının da cesaretini artıracaktır.”

Tahir Küçükkınay

Kınay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Küçükkınay ise şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük glamping tesisini bölgeye kazandırmış olmanın gururunu taşıyoruz. Doğa ile yüzde yüz uyum içinde bir deneyim sunmak zor olsa da mümkün dedik ve bunu başardık. Bugünkü mutluluğumuzun sebebi elbette sadece bir hayali gerçekleştirmiş olmak değil. Longosphere’in tüm İğneada için yeni fırsatlar doğuracağını inancımız çok güçlü. Bu da ilçemizdeki istihdamın artmasına ve ekonomik canlılığın yükseltilmesine pozitif katkı sağlayacaktır. Yöre insanının emeğinin değerlendirilmesi, bölge üreticilerinin ön plana çıkarılması gibi bir misyon da edindik. Tesisimiz içinde satılan ve restoranda kullanılan ürünlerin seçiminde hep bu bakış açısı ile hareket ettik ve edeceğiz. Önümüzdeki dönemde; Longosphere’in bölge gastronomisini sahiplenen ve ön plana çıkaran bir merkez olmasını da hedefliyoruz. Kısacası biz Longosphere’i bölgenin projesi olarak görüyoruz; birlik duygusuna ve kolektif faydaya son derece önem veriyoruz.”