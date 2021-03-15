Yeni dijital çağdaş sanat platformu: Gallery MAS

Gallery MAS, djitalleşen dünyada pandemi dönemindeki çevrimiçi sanat platformları arasına katıldı. Uzun yıllardır galerici ve sanat danışmanı olarak çalışan Sabiha Kurtulmuş, koleksiyoner ve iş insanları Moris Sabaner ve Albert Nahmiyas’ın ortaklığıyla kurulan sitede 30’a yakın Türk sanatçının küçük ebatlı eserleri yer alıyor. Dijital galeri ile sanatın daha geniş kitlelere ulaşması, hatta yurtdışından sanat eseri satın alınma olanağının yaratılması da planlanıyor. Gallery MAS’ta eserleri sergilenen sanatçılar arasında Arzu Akgün, Fatma Tülin, Bedri Baykam, Özdemir Altan, Mehmet Güleryüz, İsmet Doğan, Kezban Arca Batıbeki de bulunuyor. Eserleri incelemek ya da bilgi almak için www.gallerymas.com adresi ziyaret edilebiliyor. Sitenin private bölümünde ise üye olmak koşuluyla ikinci el resimlere ulaşılabiliyor.