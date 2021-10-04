“Yeniden Şehrin Caz Hali” Akbank Caz Festivali başladı

Şehirde sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerini bir araya geldiği seçki ile karşılayacak olan Akbank Caz Festivali’nin dördüncü günü olan 5 Ekim’den itibaren Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu, Cenk Erdoğan “OttoJazz” Ensemble, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Duyarlar “JazzArk Project” feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün “Kadınlar Matinesi” feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle “Synthetic Vision”, Deniz Taşar & JAmZZ Session, Kaan Çelen ‘Na-Zi-Le’, Mousikē DJ Set, Da Poet & Barış Demirel, Flapper Swing Band sahne alacak.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 31. Akbank Caz Festivali boyunca konserler, Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova, Galataport İstanbul Paket Postanesi̇ ve festivale yeni eklenen açık hava sahneleriyle Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park’da yapılacak. callinghouse, festivalin dinamik sahnesine ev sahipliği yaparken; Cazlı Brunch, Bizim Tepe’de Flapper Swing Band performansı ile gerçekleşecek.

Tersane İstanbul Konserleri

Bu yıl Contemporary İstanbul kapsamında da Tersane İstanbul’un atmosferinde 31.Akbank Caz Festivali sahnesi yer alacak. Standards & İpek Dinç, Ferit Odman Quintet, Ece Göksu Quartet ve Yunus Belgin Quartet; Contemporary İstanbul izleyicileri ile beraber olacaklar.

“Şehrin Caz Hali’nde Dans Hep Var”

Festivalde “Şehrin Caz Hali’nde Dans Hep Var” söylemiyle, çağdaş dans ve caz bir araya geliyor. Galataport İstanbul Paket Postanesi, Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park, Tersane İstanbul gibi festivalin yeni konser mekânlarında dansçılar, o mekânda konser verecek caz sanatçılarının eserleri eşliğinde dans ediyorlar. Projede solo dans performansları ile Chiara Giorda, Can Gökdoğan, Bengi Yörük ve Gizem Bilgen yer alıyor. Performanslar çevrimiçi olarak Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanıyor. 31. Akbank Caz Festivali’nin iletişim kampanyasında sonbaharın habercisi kuşların hareketlerinden ilhamla Alp Ersönmez, İlhan Erşahin ve Volkan Öktem besteler hazırladılar ve çaldılar. QR Kodlar sayesinde videolara yönlendirilen izleyiciler kuşların dansına ve sanatçıların kuşların dans hareketlerine göre çaldığı müziğe erişebiliyor.