“Yerel Mutfak Global Lezzet Projesi”nin konuğu Trabzon

20 Ocak 2020

Hilton İstanbul Bosphorus’un Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirdiği “Yerel Mutfak Global Lezzet” projesi, yeni yılın ilk lezzet durağında, sebze ve balık ağırlıklı sağlıklı bir mutfak kültürüne sahip olan Trabzon’u ağırlıyor. 30 0cak-1 Şubat tarihleri arasında Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenecek olan geceler, Karadeniz’in çalışkan, becerikli ve üretici kadınlarının marifetli ellerinden çıkacak lezzetleri İstanbul’a taşımayı hedefliyor.

Derneğe bağlı kadın girişimcilerin, kendi yetiştirdiği ürünleri de kullanarak hazırlayacakları özel menü içerisinde mısır çorbası, turşu kavurma, kuymak, hamsi kuşu, su böreği, çorbalıklı lahana sarma, Laz böreği gibi Trabzon mutfağında önemli yeri olan yöresel yemekler bulunacak.

Trabzon merkeze 15 kilometre mesafedeki Ligene Köyü’nde yaşayan ve şu anda derneğin başkanı olan Funda Çuvalcı’nın önderliğinde, köyden kente göçü engellemek, ev ekonomisine katkı sağlamak ve Lingene Köyü’nü turizme kazandırmak hedefleriyle hayata geçirilen Arsin Ligene Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’nin toplam 32 üyesi bulunuyor. Dernek, köydeki kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişmesine katkı sağlayacak köy pazarıyla da adından söz ettiriyor.

Kadın istihdamı çok önemli

Hilton Istanbul Bosphorus İş Geliştirme Direktörü Ferah Yağan, Hilton İstanbul Bosphorus’un kadın istihdamına verdiği önemi şu sözlerle dile getiriyor:

“Hilton’un, son yıllarda özellikle üzerinde durduğu konu, her bir Hilton otelindeki kadın takım üyesi ve yönetici sayısını artırmak. Bizler de Hilton İstanbul Bosphorus olarak, Hilton’un ‘Women in Leadership’ adını taşıyan liderlik gelişim programının yanı sıra, ‘Coaching Oncall’ programı ile kadın çalışanlarımızın profesyonel koçlardan destek almalarını sağlıyoruz. Kadınların ekonomik yönden bağımsızlıklarını kazanmalarını her daim destekleyerek belli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz ‘Yerel Mutfak, Global Lezzet’ projemizle de hem yerel mutfakları gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor, hem de bu yolla ülkemizdeki kadın girişimcilere desteğimizi sürdürüyoruz.”

