“Yerli malı yurdun malı”

1948 senesinden beri her yıl 12-18 Aralık haftası Yerli Malı Haftası olarak kutlanıyor. Bu haftanın önemine dikkat çekenler arasında üreticiden tüketiciye yerli ürünleri aracısız olarak iletmeyi hedefleyen Mevsimi de yer alıyor. Yapılan açıklamada “Yerli Malı Haftası’nın anlam ve öneminin Mevsimi’nin felsefesiyle birebir örtüşmesinden dolayı bu haftayı büyük bir özenle kutlamak istedik” deniliyor. Bilindiği üzere Yerli Malı Haftası süresince tutumlu olmanın, malı ve zamanı dikkatli kullanıp sağlığı korumanın ve tüketilecek ürünleri yerli olanlardan seçmenin önemi vurgulanıyor. Bu şekilde ülkemizin değerlerinin ve zenginliklerinin artması amaçlanıyor. Konuyla ilgili Mevsimi tarafından yapılan açıklamada şöyle devam ediyor:

“Mevsimi ailesi olarak her hafta içeriği değişen sebze, meyve, yemiş ve bakliyat kutularımız için seçtiğimiz pestisitsiz ve GDO’suz yerli ürünleri aracısız olarak üreticilerden temin ediyoruz. İyi tarımı, yerli ürün ve üreticileri desteklemek adına üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Ülkemizin her bölgesinden üreticilere ulaşıp yerli ürünleri toprağından sofranıza taptaze ulaştırmak istiyoruz.”