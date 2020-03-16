Yerli ve yabancı 250’yi aşkın caz sanatçısı, 25 mekânda sahne alacak

16 Mart 2020

İKSV’nin Haziran’da başlayacak ikinci etkinliği olan 27. İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran-14 Temmuz arasında yıldız isimlerden yeni keşiflere sayıları 250’yi aşan yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 25 mekânında ağırlayacak.

Festivalin yıldızları

Caz Festivali sahnelerinde müzikseverleri karşılayacak isimler arasında Gregory Porter ve indie rock’ın “sahne canavarları” Foals bulunuyor. Festival, bir dönemin caz müziğine enstrümanlarıyla hayat veren dört yıldız ismi, saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basta Christian Mcbride ve davulda Brian Blade’i bir araya getiren A Moodswing Reunion buluşmasını da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Festival, İstanbul’a yayılacak

Festivali, sahne sınırları dışına çıkararak çimen ve banklara yayan Parklarda Caz bu yıl da ücretsiz olarak parklara caz getiriyor. Fenerbahçe Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’yle birlikte ilk kez Halıcıoğlu ve Bebek parklarına da uğrayacak Parklarda Caz’la festival, park keyfini müzikle şenlendiriyor.

Festivalin bir diğer etkinliği Gece Gezmesi Birlikte Güzel’in desteğiyle bu yıl iki kez iki farklı günde ve İstanbul’un iki farklı mahallesinde düzenleniyor. Gece Gezmesi, katılımcıları müzik rehberliğinde Kadıköy ile birlikte ilk defa Şişhane’de de gezintiye çıkaracak.

Geçen sene seferlerine yeniden başlayan Caz Vapuru bu yıl matine ve suare seferleriyle yaz ortasında müzikseverlere serin bir caz günü yaşatacak. Kabataş İskelesi’nden Anadolu Kavağı’na uzanan seferde müzik, henüz vapur iskeleden kalkmadan başlıyor ve vapurun tüm katlarına yayılıyor.

Vitrin sahnesi

“Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” festival kapsamında bu yıl dördüncü kez 1-4 Temmuz arasında Birlikte Güzel’in desteğiyle düzenleniyor. Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin kapsamında, dört günde gerçekleştirilecek 30’un üzerindeki konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticileri de izleyecek.

“Çocukça Bir Gün”

İstanbul Caz Festivali’nin bu yıl İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirdiği Çocukça Bir Gün, 12 Temmuz Pazar günü Feriye’de düzenlenecek. 0-9 yaş grubundaki çocuklar ve ailelere yönelik tüm gün sürecek etkinlikte farklı yaş gruplarına yönelik müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, ana sahnede müzikal gösteriler, bahçe alanında caz dinletileri, sirk gösterisi ve interaktif oyun alanları yer alacak.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü

27. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, cazın iki önemli ismi; müziği yaşam tarzı olarak belirleyen Atakan Ünüvar ve klarnet sanatçısı Barbaros Erköse’ye Festival Ödül Gecesi’nde verilecek.

Gün gün festival programı

Parklarda Caz:

27 Haziran Cumartesi 18.00, Fenerbahçe Parkı; 28 Haziran Pazar 18.00, Bebek Parkı; 4 Temmuz Cumartesi 18.00, Beylikdüzü Yaşam Vadisi; 5 Temmuz Pazar 18.00, Halıcıoğlu Parkı

Festival Ödül Gecesi:

29 Haziran Pazartesi 21.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası:

30 Haziran Salı 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

FRESU ● GALLIANO ● LUNDGREN ● Mare Nostrum / Coşkun Turhan Quartet:

1 Temmuz Çarşamba 20.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

Gece Gezmesi:

1 Temmuz Çarşamba 21.00, Şişhane: Baba Zula, Ayyuka, Elektro Hafız ve çeşitli sanatçılar

2 Temmuz Perşembe 19.00, Kadıköy Moda: Can Güngör, Sandman Project, Make Mama Proud ve çeşitli sanatçılar

Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması:

1 Temmuz – Coşku Turhan Quartet; 1 Temmuz – Gece Gezmesi Şişhane; 2 Temmuz – Gece Gezmesi Kadıköy; 3 Temmuz – Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis; 4 Temmuz – SEDA ERCİYES & JmH

Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis:

3 Temmuz Cuma 21.00, UNIQ Hall

Kutiman Orchestra // Emma-Jean Thackray // Seda Erciyes & JmH:

4 Temmuz Cumartesi 16.30, Beykoz Kundura

6 Temmuz Pazartesi 21.00, Venedik Sarayı Bahçesi:

Enrico Pieranunzi Trio “Fellini Jazz”:

7 Temmuz Salı 19.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu:

Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra:

Gregory Porter:

7 Temmuz Pazartesi 21.30, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Aura: Musing Orkestrası (Yöneten: Şevket Akıncı):

8 Temmuz Çarşamba 20.00, Arter

Barbaros Erköse Gecesi:

10 Temmuz Cuma 22.00, Salon İKSV

Caz Vapuru:

11 Temmuz Cumartesi

Matine 11.00 // Suare 17.00, Kabataş İskelesi

Kabataş – Anadolu Kavağı – Kabataş

John Pizzarelli Trio:

12 Temmuz Pazar 21.00, İstanbul Arkeoloji Müzesi

Çocukça Bir Gün:

12 Temmuz Pazar 10.30, Feriye

Monsieur Periné:

13 Temmuz 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Joshua Redman – Brad Mehldau – Christian Mcbride - Brian Blade

A MoodSwing Reunion:

14 Temmuz Salı 21.00, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

FOALS:

22 Temmuz Çarşamba 20.00, Volkswagen Arena