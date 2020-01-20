Yeşilay, 10. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması

20 Ocak 2020

Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na başvurular başladı. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen yarışma, çocuklarda ve gençlerde sanat aracılığıyla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yarışma; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenleniyor. Etkinliğe edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategoride başvurulabiliyor. Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katılabiliyor. Başvurular 14 Şubat’a kadar sürüyor. Her ilin kategori birincileri Nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3’e girenler ise Haziran ayında açıklanıyor.

“Yetişkinlerden daha iyi görüyorlar”

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı uzun yıllardır düzenlediklerini, genç neslin bağımlılık konusundaki duyarlılığını çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğuna tanık olduklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık şöyle konuştu:

“Gelecek nesilleri bağımlılıktan korumanın, onlara küçük yaşta sanat, spor gibi olumlu alışkanlıklar kazandırarak mümkün olacağına inanıyoruz. Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması ile çocukları ve gençleri, edebi ve görsel sanatların ilham verici dünyasıyla buluşturuyoruz. Hem onların fikirlerini ve yeteneklerini dışa vurmalarını destekliyor hem de bağımlılıkla ilgili eserlerinin yetişkinlere de mesaj vermesini sağlıyoruz. Çocuklar ve gençler çoğu zaman bağımlılığın yıkıcı sonuçlarını yetişkinlerden daha iyi görüyorlar.”

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’na 2019 yılında 16 bin 476 okuldan 185 bin 763 eser başvurusu yapmıştı.