Yeşilay’dan kısa film yarışması

07 Eylül 2020

Yeşilay’ın bu yıl 5’inci kez düzenlediği “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması” için başvurular başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın teması “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” olarak belirlendi. Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Yarışmayı 5’inci yılında devam ettirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “4 yıldır kısa film senaryo yarışması olarak düzenlediğimiz yarışmada, bu yıl format değişikliği yaptık. Bu değişiklikle gençlerin uyuşturucu bağımlılığı üzerine düşünüp yazmalarının ötesinde, bu sorunu kendi bakış açılarıyla, kendi kameralarından aktarmalarını da istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sinema; sanatı, dili ve etki alanıyla mücadelemize önemli bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor ve bu sayede daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Böylece uyuşturucu madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına verdiği olumsuz etkilerini ortaya koyarak, özellikle gençler arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok yaratıcı ve güzel işlerle karşılaşacağımıza inanıyor; başvuracak eserleri görmek için de sabırsızlanıyoruz” dedi.



Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki kurmaca veya belgesel filmlerle başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eser ile başvurabilirken, 4 kişiye kadar olan gruplar tarafından çekilen filmlerle de başvuru yapılabiliyor. Başvurular kisafilm.yesilay.org.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Yarışma hakkındaki detaylı bilgilere ve duyurulara kisafilm.yesilay.org.tr web adresinden ulaşılabiliyor.

Yeşilay Dergisi Eylül sayısı

Yeşilay Dergisi’nin Eylül sayısı kapağını, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tasarladı. Tasarımında iyi ve sağlıklı yaşamın koronavirüsle mücadelede en önemli güç olduğuna dikkat çeken Dr. Fahrettin Koca, kapakta “Mücadelemiz iyi ve sağlıklı gelecek için” sloganına yer verdi.

Sağlık Bakanlığı olarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çok önemsediklerini, iyi ve sağlıklı bir gelecek için sağlıklı beslenme, hareketli yaşam alışkanlıkları ile bağımlılıklardan uzak bir yaşam tutumunun küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini düşündüklerini belirten T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şunları ifade etti:



“Geleceğe güvenle bakan ve sağlıklı nesillerin yetişmesi noktasında bağımlılıklarla mücadele büyük önem taşıyor. Ağaç yaşken eğilir atasözümüzde olduğu gibi, erken yaşlarda sağlıklı beslenmenin, sporun, iyi yaşamın önemini öğrenen nesiller; bağımlılık yapan madde ve davranışlardan uzak kalmayı da öğrenmiş oluyor. Bu alışkanlıkların tüm toplum tarafından kazanılmasının önemini içinden geçtiğimiz koronavirüs pandemisi döneminde bir kez daha yaşayarak tecrübe ettik. Sağlığına dikkat eden, bağımlılıklardan uzak yaşayan vatandaşlarımız kendileri için riski en aza indirdiler. 100 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız olarak sürdüren Yeşilay, pandemi sürecinde özellikle tütün bağımlılığıyla mücadelesini sürdürerek, bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde etti. Sağlık Bakanlığı olarak Yeşilay ile iş birliği içinde olmaktan ve ülkemize sağlıklı nesillerini yetiştirebilmek için birlikte projeler gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum.”



Türkiye’nin bin sayıyı geride bırakan ilk aylık dergisi olan Yeşilay Dergisi’nin bin 40’ıncı sayısına yesilaymarket.com ve Turkcell Dergilik’ten ulaşılabiliyor.