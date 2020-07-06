Yeşilay’ın web sitesine ödül yağdı

06 Temmuz 2020

Yeşilay’ın 100’üncü yaşı vesilesiyle 1 Mart’ta devreye alınan yeni internet sitesi, 18. Altın Örümcek Web Ödülleri’nde “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra halkın oylarıyla belirlenen “Halkın Favorisi” ödülüne layık görülürken, 2020 Interactive Media Awards’da da “Savunuculuk” alanında “Sınıfının En İyisi” oldu. Yeşilay, her iki yarışmada da tasarım, içerik, fonksiyonellik, kullanıcı dostu ve standartlara uygunluk kriterlerinden tam puan aldı.

Yeşilay olarak yaptıkları çalışmaların ödüllendirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “Bu yıl 100’üncü yaşımızı kutluyoruz ve bir asırdır örnek işlere imza atma hedefiyle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem Yeşilay adına iletişimin çok değerli olduğu, özellikle pandemi sürecinde dijital kanalların aktif olarak kullanımının arttığı ve önem kazandığı bir dönem oldu. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların karşılık bulması; hem kurum faaliyetlerimizde hem de iletişimde gösterdiğimiz başarının ulusal ve uluslararası programlarda ödül kazanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. 100’üncü yaşımızı yeni ödüllerle taçlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yenilenmenin ardından ziyaretçi trafiğinde de artış yaşanan sitenin Haziran 2019’da 45 bin düzeyinde olan ziyaretçi sayısı Haziran 2020’de yüzde 55 artarak 69 bine ulaştı.