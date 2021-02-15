Yeşilay’ın yarışması için başvurular başladı

Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na başvurular başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarışmaya görsel ya da edebi eserleriyle 31 Mart’a kadar başvurabilecek. Yarışmanın amacının, genç nesilleri sanatsal üretime teşvik etmek ve bu yolla bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şöyle diyor:

“Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadelenin ilk adımını bilinçlendirme olarak görüyoruz. Gelecek nesillere küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilinci kazandırmanın etkisine inanıyoruz. Çocukların ve gençlerin sanatsal üretime teşvik edilmelerinin, yetenekleri doğrultusunda ilgi alanları edinmelerinin de bağımlılıklardan uzak durmalarına önemli katkı sağladığını gözlemliyoruz.”

Yarışmanın jürisine bu yıl aralarında Kral Şakir, Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi gibi pek çok animasyonunda bulunduğu eserlerin çizeri karikatürist Varol Yaşaroğlu da katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategorideki eserleriyle katılabiliyor. Görsel kategoride afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş bağımlılık konulu eserler yarışıyor.

Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler bin TL ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 10 bin TL, ikincileri 5 bin TL, üçüncüleri 3 bin TL ödülün sahibi olacak. Yeşilay’ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nda bu yıl öğrenciler toplamda 594 bin TL ödül alacak.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve yarışma kılavuzuna snsg.yesilay.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.