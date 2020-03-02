Yeşilay’ın yarışmasına rekor başvuru

02 Mart 2020

Genç nesilleri bağımlılıktan korumak ve toplumda bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla Yeşilay tarafından düzenlenen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması”na öğrenciler afiş, resim, karikatür ve kısa videoların dahil olduğu görsel kategorisinde 312 bin 879 ve kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anıların dahil olduğu edebi kategorisinde 170 bin 400 çalışma gönderdi.

Yarışmaya gösterilen rekor ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı bu yıl 10’uncu kez düzenliyoruz ve yarışmaya ilgi her yıl giderek artıyor. Bu yıl Yeşilay’ın 100. yılında başvuru sayısı açısından rekor bir noktaya ulaştık ve geçtiğimiz yılın neredeyse 2 katından daha fazla başvuru aldık. Yarışmaya katılan tüm çocuklara ve gençlere teşekkür ediyorum. Onların ilham verici dünyasının eseri olan görsel ve edebi çalışmaları görmeyi heyecanla bekliyorum” dedi.



300 bin TL ödül verilecek



Her ilin kategori birincileri Nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3’e girenler ise Haziran ayında açıklanacak. Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 500 TL ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 5 bin TL, ikincileri 3 bin 500 TL, üçüncüleri 1.000 TL ödülün sahibi olacak. Yeşilay’ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nda bu yıl öğrenciler toplamda 300 bin TL ödül alacak. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecek.