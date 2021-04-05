Yeşilyurt gastronomiye yatırım yapıyor

Malatya gezimize Yeşilyurt ilçesindeki Ahmet Çalık Tekstil Müzesi ile başlıyoruz. Daha sonra, yöreye özgü tava yemeğini tatmak üzere Pınar Pide Fırını’na doğru yöneliyoruz. Kasaba hazırlatılan etlerin, kuyrukyağı, domates ve biberle birlikte taş fırında saatlerce piştiği Çırmıktı (Yeşilyurt’un eski adı) tava ve yanında pirpirim (yabani semizotu) katılarak hazırlanan acılı ayran, pandemi koşullarında yediğimiz öğle yemeği için mükemmel bir seçim. Maalesef mevsim, Derme suyunun kıyısında oturmamıza izin vermiyor, ama tenekeden mangalların kıyıcığında pidelerimizi geleneksel usulle (çatal kaşık kullanmadan) suyuna banarak keyifli bir yemek yiyoruz.

Yeşilyurt Belediyesi gastronomi atağına kalkmış, bir Lezzet Vadisi oluşturmuş. Burada aralarında Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Butik Otel, Mutfak Sanatları Merkezi ve Kent Belleği Müzesi’nin de bulunduğu 29 tanesi tescillenerek koruma altına alınan birçok konak ev yer alıyor... Bir konak da Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi ile Derme Kadın Kooperatifi’ne ayrılmış. İlk kez denediğim kayısı çekirdeğinden yapılan kahvelerimizi (bademlerin yağı çıkarılıp kalanı kahve gibi cezvede kaynatılıyor) yudumlarken Lezzet Vadisi’nde sokak ve cephe sağlıklaştırma projelerinin hikâyesini dinliyoruz.

Şehrin özel suyu

Güzergâhımızın ikinci adresi, şehre içme suyu sağlayan “kaptaj”. Beydağı eteklerinden çıkan su, Roma İmparatorluğu döneminden bugüne Malatya'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılıyor. Suyun kaynadığı, dağıtıldığı yere kaptaj deniliyor. 1995 yılından bu yana suyun tamamı içme suyu olarak kullanılıyor. Gayet soğuk olan suyu tadıyor içinde yengeç, balık ve kurbağa gibi hayvanların yaşamadığını öğreniyoruz.

Haziran ayı, ilçenin meşhur “dalbastı kirazı”nın zamanıymış… Tadını öve öve bitiremiyorlar…

Kiraz yaprağı köftesi

Kiraz deyince kiraz yaprağı köftesini de tatmak için Gedik Sosyal Tesisleri’ne geçiyoruz. Kooperatifteki kadınların hazırladığı minicik kiraz yapraklarına büyük bir maharetle sarılan bulgur köfteleri yoğurt sosunda pişiriliyor, üzerine dökülen bol tereyağında karamelize edilmiş soğanlı sosla daha da lezzet kazanıyor.



Gedik Sosyal tesislerinin hemen yanı başındaki âtıl durumda olan Yeşilyurt eski Cezaevi restore ederek Gedik Kültür Merkezi’ne dönüştürülmüş. Hızlıca orayı da geziyor, Yeşilyurt’tan bir diğer Malatya ilçesine, Battalgazi’ye doğru geçiyoruz…

Ancak, ertesi sabah kahvaltımız yine Yeşilyurt’ta Su Sesi’nde…

Sabah, bembeyaz bir Malatya’ya uyanıyoruz. Tesellimiz, gece sıcaklığın don olacak kadar eksiye inmemesi ve şehri bir gelinlik gibi örten kayısı çiçeklerinin zarar görmemesi. Güzel olan ise kar düşmüş bu çiçeklerin fotoğraflarını çekme şansı yakalamamız…