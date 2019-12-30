Yılbaşını böyle kutluyorlar

30 Aralık 2019

Yılbaşı kutlamaları; bir yılı geride bırakmak, yeni yılı ise umutla ve heyecanla karşılamak için düzenlenen etkinlikler arasında yer alıyor. Yeni bir yılı karşılama ritüelleri ise kültürden kültüre değişiklik gösteriyor. İşte 150 yılı aşkın geçmişi olan Generali Sigorta’nın derlediği İskoçya’dan Japonya’ya, İsviçre’den Brezilya’ya ilginç yılbaşı gelenekleri:

Âdeta yarışıyorlar

İskoçların ilginç yeni yıl gelenekleri oldukça dikkat çekiyor. Saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde İskoçlar en değer verdikleri insanların evine ilk ayak basan kişi olmak için âdeta yarışıyor. Ayrıca İskoçlar, yeni yılın şans getirmesi için ilk ayak bastıkları evlere ekmek, tuz, para ve kömür gibi çeşitli hediyeler de götürüyor.

Bol bol kahkaha atıyorlar

Bir diğer ilginç yeni yıl geleneği de Japon kültüründe bulunuyor. Japonlar da yeni yıla nasıl girersen tüm yılın öyle geçeceğine inanan toplumlar arasında yer alıyor. Japonlar, yeni yılın kötü enerjiyi kovması, mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapıların önüne ip asıyor, saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise yeni yılın neşeli geçmesi için bol bol kahkaha atıyorlar.

Maskeli baloyu andırıyor

İsviçre’de yeni yıl diğer ülkelere göre biraz daha farklı karşılanıyor. İsviçre halkı yılın son ve yeni yılın ilk gününü iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler giyerek kutluyor. Bu gelenek, İsviçre kültürünü diğer ülkelerden farklılaştırmayı başarıyor.

Şans getireceğine inanılıyor

Brezilya’da yeni yıla girildiğinde tüm halk beyaz elbiseler giyiyor. Beyaz elbiselerin kötü ruhları kovacağı düşünülüyor. Ayrıca Brezilyalılar, yeni yıla girerken toplamda 7 takla atıyorlar ve bu ritüelin 7 dilek hakkı kazandıracağına inanıyor.

Çiçeklerle dolup taşıyor

Çinliler yeni yıl kutlamalarına başlamadan önce evlerini temizliyor. Bu gelenek Çinlilere kötü ruhları kovacaklarını ve yeni yılda tertemiz bir sayfa açacaklarını düşündürtüyor. Ayrıca Çinliler yeni yılın şans ve bereket getirmesi için evlerine farklı çiçekler satın alıyor.

Altın paraları simgeliyor

Filipinler halkı da yeni yıla ilginç bir gelenekle merhaba diyen ülkeler arasında yer alıyor. Filipinler yuvarlak cisimlerin altın paraları simgelediğine inanıyor ve bu yüzden yılbaşı sofralarını yuvarlak meyveler ile süslüyor. Yeni yılın ilk dakikalarında ise bu meyveler tüketiliyor. Bu geleneğin bolluk, bereket ve mutluluk getireceğine inanılıyor.