Yıldız Holding koleksiyonundan Doğançay, Yalçındağ sergisi CI’da

Yerli ve yabancı çağdaş sanat galerilerini bir araya getirecek olan “Contemporary İstanbul (CI) Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda Yıldız Holding koleksiyonundan Burhan Doğançay & Ekrem Yalçındağ sergisi de ziyaretçilerle buluşacak.

Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda ayrıca Yıldız Holding koleksiyonunda bulunan Burhan Doğançay ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin de yer aldığı bir sergi de düzenlenecek. Ekrem Yalçındağ’ın düzenleyeceği sergide, Yıldız Holding’de geçtiğimiz yıllarda sergilenen “İmgeler ve Göstergeleriyle Burhan Doğançay” ve Ekrem Yalçındağ’ın “Renk, Doğa, Ornament ve Öteki Şeyler Üzerine” sergilerindeki eserlerden oluşan bir seçki CI 16’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.