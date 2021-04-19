Yıldız Holding’de “Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler” sergisi

Yıldız Holding her yıl Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan özel sergilerini sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Gelenekselleşen Ramazan sergilerinde bu yıl da “Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler” başlığı altında toplanan 75 eser, sanat danışmanı ve araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören küratörlüğünde 12 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında Çamlıca’daki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda sergileniyor. Pandemi kurallarına uygun koşullarda, (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak gezilebilen serginin e-kataloğu da http://www.yildizholding.com.tr/esmalarvehilyelersergisi/index.html linki üzerinden sanatseverlerle paylaşılıyor.

Ali Ülker

Bu yıl özellikle kadın sanatçıların eserlerine odaklanıldığını vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Kadın Sanatçılar – Esmâlar ve Hilyeler” sergisi hakkında şunları söylüyor:

“Her yıl Ramazan ayında ruhumuzu besleyen, kalbimize ferahlık veren eserlerden oluşturduğumuz sergilerimizde bu yıl da kadın sanatçılarımızın hat ve tezhip sanatlarına katkısını daha da görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sergimizde İbrahim Ethem Gören’in küratörlüğünde 30 değerli kadın sanatçımızın eserlerini sanatseverlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”