Yusuf Taktak ‘yaZaman’ sergisi ile 27 Temmuz’da Flamm Bodrum’da

Bodrum Göltürkbük’ünde yer alan Flamm Bodrum, Galeri Binyıl tarafından düzenlenen ‘yaZaman’ adlı Yusuf Taktak kişisel sergisini ağırlayacak. Sergi, 27 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında Galeri Binyıl işbirliğiyle Göltürkbükü Flamm Bodrum’da ziyaret edilebilecek.

Yusuf Taktak, çalışmalarını anlatırken şunları söylüyor:

“Öğrencilik döneminden kalma motosiklet biçimini doğaya dönüş düşüncesinden yola çıkarak motoru devre dışı bırakıp bisikleti seçtim. Bir bakıma ‘dönüş’tü bu! Çünkü bisiklet, çocukluğum ve ilk gençlik yıllarının anısıydı. Bisikletle birlikte yaşama dair çözümler üretmeye başladım. Örneğin, insan yaşamına benzettim, hep ileri gidersin geri vitesi yoktur, enerjin bittiğinde düşersin yani ölürsün. Üzerindeki üç üçgen ve kompozisyonun üçgen ya da piramidal olması da işime yaradı çünkü darbe öncesi yani toplumsal gerçekçi resimler yaptığım sırada grev çadırları yapıyordum; bir bakıma mekânı ifade ediyordu. Çadırlar da giderek üçgen formuna ulaştı. Kısaca ‘insan ve mekân’ temasını vurgulamaktaydım.

Dikilitaş, Nişantaşı

Üçgen biçimi çalışmalar sürecinde, önce dikey üçgene ulaştı sonunda Dikilitaş’ımı keşfettim. Sultanahmet Meydanı’na âşığım âdeta, vaktim elverdikçe dolaşır, Ayasofya’yı, Sultanahmet Camii’ni, dikilitaşları seyrederim… Son on-on beş yıldır İstanbul’da bulunan ‘nişantaşı’lara dikkatimi yönelttim. Her uygarlığın bir şekilde dikilitaş, nişantaşı oluşturduklarını fark ettim. 20. ve 21. yüzyılı yaşamış biri olarak kendi çapımda neden dikilitaş-nişantaşı olmasın diye yola çıktım sonuçta bisiklet ve bu dikey biçimler benim simgem oldu… Tüm resimlerime duruma göre küçük ya da büyük bisiklet yerleştiriyorum, imza gibi.”