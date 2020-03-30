Yüzlerce müze, internette ziyaretçilerini bekliyor

30 Mart 2020

Dünyada en fazla müzenin bulunduğu ülke, Amerika Birleşik Devletleri (ABD). Onu Almanya, İtalya ve Avusturya takip ediyor. ABD’de 17 bin 500, Almanya’da 6 bin 501, İtalya’da 3 bin 790, Avusturya’da 2 bin 400, Brezilya’da 2 bin, İngiltere’de bin 850, İspanya’da bin 343 ve Fransa’da bin 207 müze var.

70 bin irili ufaklı ören yerinin bulunduğu ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2018 yılı rakamları 451 müze bulunduğunu söylüyor. Bunların 200’ü bakanlık bünyesinde, 251’i ise özel müze kategorisinde. Bu rakamlarla dünya sıralamasında 15. sırada yer alıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini 2019 yılında 35 milyon 48 bin 417 kişi gezmiş. DÖSİM, 2019 yılında en çok ziyaret edilen 10 müze ve ören yerlerini açıkladı.

İlk on

Bu rakamlara göre en çok ziyaret edilen 10 müze şöyle sıralanıyor:

1- Ayasofya Müzesi (3.727.361 kişi)

2- Mevlana Müzesi (3.464.155 kişi)

3- Topkapı Sarayı (2.364.946 kişi)

4- Hacıbektaş Müzesi (592.727 kişi)

5- Cumhuriyet Müzesi (515.309 kişi)

6- İstanbul Arkeoloji Müzeleri (427.643 kişi)

7- Zeugma Mozaik Müzesi (367.395 kişi)

8- Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi (345.760 kişi)

9- Anadolu Medeniyetleri Müzesi (327.695 kişi)

10- Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Müzesi (305.629 kişi)

En çok ziyaret edilen 10 ören yeri ise şöyle:

1- Hierapolis Ören Yeri (2.557.868 kişi)

2- Efes Ören Yeri (1.855.694 kişi)

3- Göreme Ören Yeri (1.403.444 kişi)

4- Kaymaklı Yeraltı Şehri (632.970 kişi)

5- Troia Ören Yeri (583.491 kişi)

6- Ihlara Vadisi Ören Yeri (566.917 kişi)

7- Derinkuyu Yeraltı Şehri (456.369 kişi)

8- Göbeklitepe Ören Yeri (400.195 kişi)

9- Aspendos Ören Yeri (320.856 kişi)

10- Zelve-Paşabağlar Ören Yeri (279.296 kişi).

Dünyada ilk beş

Dünya sıralamasına baktığımızda 2018 verilerine göre ilk beşte şu müzeleri ve ziyaretçi sayılarını görüyoruz:

1- Louvre (10.2 milyon kişi)

2- Çin Ulusal Müzesi (8.6 milyon kişi)

3- Metropolitan Müzesi (7.36 milyon kişi)

4- Vatikan Müzesi (6.7 milyon kişi)

5- British Müzesi (5,8 milyon kişi).

Hayat eve sığar

70 bin tarihsel, kültürel, dinî noktası olan Türkiye’miz bu konuda çok şanslı. Ancak, bu Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde evdeyiz; evde kalmalıyız. Bilim insanlarının uyarılarına kulak kesilmeli, kesinlikle dinlemeliyiz. Hayat, eve sığar. Örneğin, müzeleri masamızın başında bilgisayarımız sayesinde sanal olarak gezmemiz mümkün. Teknoloji bize pek çok hizmeti “online” olarak alma olanağı sağlıyor. Müzeleri sanal olarak gezebilme imkânı da bunlardan birisi. Uçak, otobüs bileti, benzin alma, vize masrafları, otel parası, giriş bileti vb. yok. Bugünlerde bu sitelere girildiğinde hiçbir üyelik ve ödeme de gerekmiyor.

Hemen önemli bir not; bu sıkıntılı, zor günler geçtiğinde alacağınız bir MüzeKart ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı 300’den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart’ın fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL.

Dönelim sanal turumuza; ben burada, dünyadan 12 müzeyi ve link adreslerini anlatıyorum. Ancak, Google Arts &Culture platformu üzerinden https://artsandculture.google.com/partner?hl=tr adresine giderek aralarında Türkiye’dekilerin de bulunduğu yüzlerce müzeyi sanal olarak gezmek mümkün.

Ve en güzeli bu müzelerin çoğunu 360 derece dolaşmak; eserlere, gerçeğine asla yaklaşılamayacak kadar yaklaşmak, detaylı incelemek şansı var…

Sanal dünyadan 12 örnek

İşte yüzlercesinin arasından son günlerde keyifle gezdiğim 12 müze:

Bergama Müzesi (https://www.smb.museum/en/museums-institutions/pergamonmuseum/home.html)

Berlin’deki Bergama Müzesi (Pergamonmuseum), üç kanatlı bir bina olarak tasarlanmış. Üç müze barındırıyor: Yunan ve Roma mimari eserleri barındıran Antik Eserler Koleksiyonu (Antikensammlung), Ön Asya Müzesi (Vorderasiatisches Museum) ve İslam Sanatları Müzesi (Museum für Islamische Kunst). Bergama sunağı (Pergamonaltar), Milet Pazar Kapısı ve Babil'in alay yolu ile birlikte İştar Kapısı ve Maşatta sarayının dış cephesi – müze dünya çapında bir üne sahip.

https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en

British Müzesi (https://www.britishmuseum.org)

Günümüzde yaklaşık olarak 7 milyon nesneyi barındıran Londra’daki British Museum, Roma Mısır ve Yunan kültürüne ait eserlerin bulunmasının yanı sıra İngiltere’nin en büyük müzesi olma unvanına sahip. Halka ve turistlere ücretsiz olarak hizmet veriyor.

https://britishmuseum.withgoogle.com

Ermitaj Müzesi (https://www.hermitagemuseum.org)

Ermitaj Müzesi, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunuyor. Dünyanın en büyük ve eski müzelerinden olan Ermitaj, 1764 yılında Çariçe II. Katerina tarafından kurulmuş, ancak 1852 yılında kamunun hizmetine açılmış.

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-hermitage-museum?hl=en

Guggenheim Müzesi (https://www.guggenheim.org)

Frank Lloyd Wright tarafından 1943 yılında tasarımına başlanan ve 1959 yılında tamamlanan Solomon R. Guggenheim Müzesi, New York’un en ikonik yapılarından biri. Frank Lloyd Wright öldükten 6 ay sonra açılabilen müze, bu bağlamda Frank Lloyd Wright’ın en uzun süren projelerinden birisi.

https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=13.12900830498736&sv_p=3.9940113600940492&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.6250838191193681

İstanbul Oyuncak Müzesi (https://istanbuloyuncakmuzesi.com)

İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 yılında şair/yazar Sunay Akın tarafından kuruldu. 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin sergilendiği müze, tarihi bir köşkte yer alıyor.

https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-tur

Louvre Müzesi (https://www.louvre.fr/)

Paris'teki müze, dünyanın en büyük sanat müzesi olarak biliniyor. Tarih öncesi çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan, oldukça geniş bir koleksiyon yelpazesi var. Yaklaşık 35 bin kadar sanat eseri, 72 bin 735 metrekarelik bir alanda sergileniyor. www.youvisit.com/tour/louvremuseum

Metropolitan Müzesi (https://www.metmuseum.org)

New York’taki Metropolitan Müzesi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük sanat müzesidir. Kalıcı koleksiyonu, iki milyondan fazla eser içeriyor.

https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art?hl=en

Modern Sanatlar Müzesi (https://www.moma.org)

1929 yılında Rockefeller ailesinin kadın üyelerinin önderliğinde, Avrupa'ya ait modern sanat eserlerinin bir araya getirilmesi amacıyla kurulmuş. Yaklaşık 150 bin ayrı parçayı bünyesinde barındıran müzenin 22 bin film ve 4 milyon film karesinden oluşan bir arşivi var. Geçtiğimiz yıl yapılan tadilat ile müzenin galeri alanları 3 bin 700 metre kareden daha fazla genişletildi.

Rahmi M. Koç Müzesi (http://www.rmk-museum.org.tr)

Rahmi M. Koç Müzesi, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, endüstri ve mühendislikle ilgili objelerin ve belgelerinin toplanması, ev sahipliği yapılması, araştırılması, korunması ve sergilenmesine adanmış, kâr amacı gütmeyen özel bir kurum. 1994 yılında ziyarete açılan İstanbul’daki müzenin dışında Ankara’da bir, Cunda’da iki binası bulunuyor.

https://www.google.bg/maps/@41.0426794,28.9495356,2a,75y,103.26h,88.12t/data=!3m7!1e1!3m5!1svWVk89vSIWMAAAQvvLyAdA!2e0!3e2!7i13312!8i6656

Rijks Müzesi (https://www.rijksmuseum.nl)

Rijks Müzesi koleksiyonun büyük ve önemli bir kısmı Hollanda sanatına, özellikle resim sanatına ayrılmış. Avrupa, Asya sanatlarına ait eserler, heykeller, objeler ve taslaklar da sergileniyor. Müze, koleksiyonunda yer alan Rembrandt ve Jan Vermeer’in tablolarıyla da tanınıyor.

https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=311.1699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1.0000000000000002

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr)

İstanbul, Emirgân’da yer alan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi zengin koleksiyonu, kabul ettiği kapsamlı uluslararası geçici sergileri, konservasyon birimleri, eğitim programları, çeşitli konser, konferans ve seminerleriyle çok yönlü bir müzecilik ortamı sunuyor

https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/digital-ssm

Salvador Dali Müzesi (https://www.salvador-dali.org)

Sanatçının kendisi tarafından müzeye dönüştürülen yapı, aynı zamanda Salvador Dali’nin 14 yaşındayken ilk sergisini açtığı Belediye Tiyatro Binası. İspanya İç Savaşı sırasında ağır bombardıman sonucu harabeye dönen yapı, 1960 yılında Belediye Meclisi kararıyla ünlü ressama bağışlanmış. Dali de kendi kişisel tarihinde önemli yeri olan binayı restore edip düzenleyerek 1974 yılında kendi adını verdiği müze olarak hizmete sokmuş. Müzede, sanatçının 4 binin üzerinde eseri bulunuyor.

www.thedali.org/virtual-tour/