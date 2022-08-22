Zaxi Restaurant Yaz Menüsü’ne yeni tatlar eklendi

Hilton Istanbul Maslak bünyesinde yer alan ve “Şehrin En İyi Otel Restoranı” ödülüne sahip Zaxi İstanbul’un Executive Chef Arif Kemal Doğan yönetimindeki mutfağında hazırlanan “yaz menüsü” misafirleri bekliyor. Yaza özel eklenen lezzetler arasında manda sütünden burrata, Hindistan cevizi sütü ile marine edilmiş levrek parçalarıyla levrek crudo, poşe levrek fileto, bresaola, lazanya ve deniz mahsullü risotto gibi tatlar da bulunuyor. Şef Arif Kemal Doğan’ın Yaz Menüsü soğuk ve sıcak başlangıçlardan mevsime uygun yeşilliklerle hazırlanan çeşit çeşit salatalara, pizzalardan burgerlere, makarnalardan et, tavuk ve balık yemeklerine kadar lezzetler de sunuyor.

Gastronomi dünyasına 35 yıla yakın bir süredir emek veren Şef Arif Kemal Doğan ile hem yaz menüsünü hem de bizim için hazırladığı özel tadım menüsünü deneyimlemek için geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Şefimiz masada bize eşlik etti ve menüsünü kendi anlattı:

Özel tadım menüsü

Gazpacho (soğuk İspanyol çorbası) eşliğinde marine karides ve ahtapot (avokado, renkli cheri domatesler, sarımsak ve maydanoz püresi, Cunda Adası sızma zeytinyağı ile) başlayan menü, bıldırcın içli köfte (tatlı sert şarap ile çektirilmiş vişne taneleri ve mascarpone peyniri ile), kuzu ve dana varyasyonu (taze baharlarla tatlandırılmış tuzlu aşure, kuru kayısı, ceviz, mini sebzeler, uykuluk ve kekikle tatlandırılmış öz suyu ile) ve fındık ile gratine edilmiş kaya levreği (domates öz suyuyla pişirilmiş taze rezene, mini sebzeler ve chardonnay sos ile) devam etti. Tatlımız şeftali crumble’dı royal vanilyalı dondurma ve çikolata sos ile sunuldu.

Gazpacho’dan dayanamayıp birer kahve fincanı daha içtiğimizi hemen söylemeliyim. Bıldırcın içli köfte ise gerçekten damakta iz bırakan inovatif bir çalışmaydı. Kuzu ve dana varyasyonu altındaki aşure ile etkileyici bir lezzetti. Bu yemekleri daha önceden haber verilmesi koşuluyla yeni deneyimler arayan konukların da tatması mümkündü.

Peki menüde başka neler vardı? Yıldız lezzetlerinden olan ve zencefil ile sotelenmiş ıspanak, parizyen patates, kapari ve limon sosu ile hazırlanan poşe levrek fileto ve Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan su muhallebisi helatiye de denenmesi gereken lezzetler arasındaydı.