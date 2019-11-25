Zeugma’nın esin perileri…
Türkiye İş Bankası’nın 2012 yılından bu yana katkı sağladığı, Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Zeugma Muzalar Evi kazı çalışmaları tamamlandı. Antik kentteki bu yapı, mozaiklerindeki figürler nedeniyle “Muzalar Evi” olarak adlandırılıyordu.
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