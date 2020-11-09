Zeynep Cemali Edebiyat Günü çevrimiçi yapıldı

09 Kasım 2020

Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü, kitaplara ve edebiyata emek verenleri yeni bir gündemle, bu kez çevrimiçi olarak bir araya getirdi. Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, 10 yıldır yayıncılığımızın tüm paydaşlarını her sonbaharda buluşturan konferans, bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle webinar formatında çevrimiçi gerçekleşti.

Konferansa; kitaplara yaratıcı emek veren yazar, editör, çevirmen ve sanatçılar; yayınevi çalışanları, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları, tedarikçi firmalar; akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililer katıldı. Edebiyat günü, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için yurt çapında düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2020 Online Ödül Töreni’ne de ev sahipliği yaptı.

Oya Baydar, günün açılış konuşmasında, “Edebiyat sığınaktır, ama aynı zamanda hem yazar hem de okur için bir direniş mevzii, bir kaledir,” dedi. Baydar konuşmasını, “Bizler; yazarlar, okurlar, eleştirmenler, edebiyat çevreleri, yayıncılar, kitapçılar olarak her birimiz edebiyatın geleceğinden sorumluyuz,” ifadesiyle noktaladı.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Altan Erkekli, “Sanat, insanın duygularını bir anda değiştirip, doğruyu anlatabilendir. Bir kez daha doğsam, sanatın ve sanatçıların çoğalacağı bir dünyada yaşamayı isterdim,” dedi. “Sanat, sevgiyi başka türlü harmanlayan bir şeydir,” diyen Erkekli, sözlerini “Sanat ve edebiyat, tüm canlıların yaşam hakkını anlatır!” diyerek tamamladı.

Genç öykücüler ekran başında alkışlandı!

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2020 Online Ödül Töreni’nde konuşan Proje Başkanı, Günışığı Kitaplığı editor Müren Beykan, gençlerin yazdığı yüzlerce öyküde yılın teması “çocuklukta özgürlük”ün nasıl işlendiğini paylaştı. Beykan, “Çocukların kötü koşullarda çalıştırılması, eğitim hakkından mahrum bırakılması da çeşitli öykülerde, genç yazarları isyan ettirmiş. Okuma özgürlüğünden, eğitimde fırsat eşitliğinin özgürlük demek olduğundan, eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin kabul edilemezliğinden söz etmişler,” dedi. Ödüllendirilen ve dikkati çeken öykülerin yer alacağı Ödüllü Öyküler Kitapçığı 2020 aralık ayında yayımlanacak.

Konferansın tüm içeriği, Aralık’ta e-dergi Keçi’nin KIŞ 2020 sayısında yayınlanacak. Keçi e-dergi, keciedebiyat.com adresinden ücretsiz okunabilecek. 11. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, 2021 sonbaharında gerçekleştirilecek.