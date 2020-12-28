Zeytinburnu Belediyesi fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu

Zeytinburnu Belediyesi’nin 10 yıldır düzenlediği ve Zeytinburnu’nu ‘en iyi anlatan’ fotoğraf karelerinin yarıştığı geleneksel ‘Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"nda finale kalan eserler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde toplamda 48 bin 500 TL’lik para ödülü dağıtıldı.

Seçici Kurulu’nda Coşkun Aral'ın yanı sıra Nazan Tuna, Süleyman Gündüz, Murat Gür ve Mustafa Yılmaz’ın jürilik yaptığı yarışmada; Erdem Kaya "Berber" isimli fotoğrafıyla birinci olurken, Adem Türkel "Bisiklet Tamiri" isimli fotoğrafıyla ikinci, Şebnem Coşkun ise, "Piknik" isimli fotoğrafıyla üçüncü oldu. 10. Fotoğraf Yarışmasında; birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise, 3 bin 500 TL para ödülü verildi. Yarışmada ilk üçe girenlerin yanı sıra Ahmet Öner 2 bin 500 lira değerindeki Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü'ne, Ali Haydar Olcayto, Emrah Yıldız, Hasan Uçar, Mine Ertuğrul ve Reyhan Türk ise bin 500 TL değerindeki Mansiyon Ödülü'ne layık görüldüler. Ayrıca ‘Sergilemeye Değer Görülen Fotoğraflar’ kategorisindeki 30 eser sahibine de 750 TL’lik mansiyon ödülü dağıtıldı. Dereceye giren tüm fotoğraflar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir sergi ile 15 Ocak'a kadar görülebilecek.