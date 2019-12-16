Zeytinyağı sektöründe yeni bir marka: Asiltane

16 Aralık 2019

Ayvalık’ta yaptığı yatırımla 10 yıl önce sektöre giren Güven Asa Zeytinyağları, yeni markası Asiltane’yi bir lansmanla tanıttı.

“Köklerde başlayıp dallarda yeşeren dostluk” sloganıyla üretime geçen Asiltane yağlarının tanıtım akşamı, İtalyan tadım uzmanı ve panel lideri Prof. Dr. Alfredo Marasciulo’nun gerçekleştireceği tadım seansıyla başladı. Marasciulo, zeytinyağının incelikleri ile ilgili bilgiler verdi… Altı farklı zeytinyağı, kötüden iyiye doğru tadıldı.

Hasan İstikbal

Asiltane Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan İstikbal, etkinlikte yaptığı konuşmada uygun koşullarda, kendi zeytin bahçelerinden toplayarak delikli kasalarda Ayvalık Gömeç’teki üretim tesisine getirdikleri zeytinleri, osmos arıtma sistemi ile iki defa yıkamanın ardından sıkım işlemine geçtiklerini söyledi. İstikbal, Asiltane markası ile 11 bin metrekaesi kapalı, toplam 23 bin metrekarelik alanda günlük 600 ton sıkım ve toplam 3 bin ton depolama kapasiteli üretim tesislerinde dört farklı kategoride ürünler sunduklarını belirtti. İstikbal, şöyle devam etti:

“En güzel, en asil zeytinleri bulup toplamak değil mesele… En güzel rüzgârları yakalayıp, o asil tanelere değdirerek; özenle toplamaktı. Sonra da damla damla, zerre zerre akan, en saf haliyle sofralara dost edebilmekti…

Bugüne kadar anlatılan tüm hikâyeleri dinledik ve Asiltane olarak size kendi hikâyemizi anlatmaya geldik. Sevgiyle, tutkuyla ve özenle yapılan işlerin hep nasıl da mutluluk verdiğini, nasıl daha sağlıklı nesiller yetiştirebildiğini, nasıl boğazdan doya doya geçtiğini anlatmaya, rayihasını paylaşmaya geldik…

Kısacık zaman aralıklarında toplanıp, lezzeti zirvedeyken tutkuyla A+ üretim tesislerinde şişelenen Asiltane’nin yola çıkış hikâyesi bu… Benzeri olmayan üretim tesislerinde, asaletine yakışır bir şekilde, sizler için üretildi ve lezzet hikâyenize eşlik etmeye geldi…

Dedemizin zeytin aşkı ile başlayan bu hikâye, biz torunlarının dalları yeşertmesi ile aktarılacak nesillerden nesillere…”

4 ayrı ürün

Asiltane zeytinyağları; “Limited” Özel Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma, Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma, Soğuk Sıkım Natürel Sızma ve Natürel Sızma Zeytinyağları olmak üzere dört ayrı ürün kategorisi ile sofralarda yerini alıyor.