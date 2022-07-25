Zorlu Açık Hava Sineması’nda bu hafta

Zorlu Center’ın bu yıl Atelier Gelarto dondurma sponsorluğunda hayata geçirdiği Açık Hava Sineması; komedi, animasyon, aksiyon gibi birbirinden farklı türlerdeki filmleri, Salı ve Perşembe günleri saat 21.00’da Meydan Katı Park alanında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 11 Ağustos’a kadar sürecek Açık Hava Sineması’nda, sinemaseverler kara komedi türündeki ‘Büyük Budapeşte Oteli’ni 26 Temmuz Salı, en çok izlenen filmler arasında yer alan ‘Interstellar (Yıldızlararası)’nı ise 28 Temmuz Perşembe akşamı izleyebilecek.