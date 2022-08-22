Zorlu PSM 10. sezonu bir dünya prömiyeri ile açıyor

Zorlu PSM’nin 10. sezon açılışı; 16 Eylül’de besteci ve piyanist Fazıl Say’ın yeni eseri “Hayat Ağacı” süitinin dünya prömiyeri ile yapılacak. Fazıl Say’ın Zorlu PSM’nin siparişi üzerine viyolonsel ve piyano için bestelediği “Hayat Ağacı” süiti, aynı zamanda yüzüncü eseri olma özelliğini de taşıyor. Eserde Say’ın piyanosuna son dönemin gelecek vaat eden genç yeteneklerinden Jamal Aliyev eşlik edecek. Medya sanatçısı Refik Anadol’un, Fazıl Say’ın yeni eserinden aldığı ilhamla, yapay zekâ teknolojisini kullanarak tasarladığı dijital sanat eseri olan veri heykeli, Hayat Ağacı’nın seslendirildiği süre boyunca, Lalin Akalan küratörlüğünde izleyiciye sunulacak.

“Hayat Ağacı” sanatçının var oluşunda güçlü bir anlam taşıyan değerlerin onun yaşamının, anılarının, düşünsel dünyasının içinde büyümesini ve köklenmesini melodilerle anlatırken, eser bu anlamda geçmişe ve geleceğe atıfta bulunan, umuttan tek bir an bile vazgeçmeyen, köklü ve güçlü bir zaman simgesi olarak gösteriliyor.

Zorlu PSM’nin 10. yılını başlatacak bu özel gecede Fazıl Say ve Jamal Aliyev, Hayat Ağacı’nın yanı sıra Anadolu'nun dört şehrine bir yolculuk eseri olan “Dört Şehir” sonatını ve Cesâr Franck’ın viyolonsel piyano sonatını birlikte seslendirecekler.