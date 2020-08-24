Zorlu PSM Amfi Eylül’de izleyiciyle buluşuyor

24 Ağustos 2020

PSM Amfi’de film gösteriminden konsere, stand-up gösterilerinden afterwork etkinliklerine yeni sezon programı sanatseverleri bekliyor. Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Brezilya sineması ve Tim Burton filmleri serisi de gösterimler arasında yer alıyor. Programın önemli bir kısmı ise konserlere ait olacak. Stand-up’lar ise bir ilke imza atıyor ve açık hava PSM Amfi’ye taşınıyor. Afterwork etkinlikleri de %100 Music desteğiyle PSM Amfi’de tekrar müdavimleriyle buluşuyor.

Ücretsiz etkinlikler

PSM Amfi’nin programında Eylül ayında her Pazartesi Brezilya ve Tim Burton filmleri, Salı günleri geçmişe yolculuk yaptıracak Yeşilçam filmleri, Çarşamba günleri stand-up’lar, Perşembe günleri yerli konserler, Cuma günleri ise DJ ve prodüktörlerin yer alacağı After Work etkinlikleri gerçekleştirilecek.

PSM Amfi’de sosyal mesafeye göre oturma düzenleri ayarlanacak, buna göre bilet satışı yapılacak; maske kullanımına özen gösterilecek, dezenfektasyon maksimum düzeyde sağlanacak.

Etkinlik girişinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması yapılacak. Katılımcıların gösteri mekanına girişlerinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak sıra oluşturmaları, bu esnada bilet, fotoğraflı kimlik ve HES Kodu sonucunu görevlilere ibraz etmek üzere hazır etmeleri beklenecek. Sanatseverler, Zorlu PSM’nin, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği üyelik platformu PSM Card ile giriş yapabilecekler. Bu karta sahip olmayan misafirlere ise girişte üyelik işlemleri yapılacak ve kartı tanımlanacak.

PSM Amfi’nin programı

7 Eylül Pazartesi / 20:00 Brezilya Filmleri: Şeker Portakalı, 21:45 Tim Burton Filmleri: Beetlejuice

8 Eylül Salı / 20:00 Yeşilçam Filmleri: Neşeli Günler.

9 Eylül Çarşamba / 21:00 TuzBiber Stand Up; MC: Caner Dağlı, Buse Sinem İren, Utku Ergin, Ömer Harmankaya

10 Eylül Perşembe / 21:00 Redd.

11 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work: 19:00 Warmup DJ, 21:00 Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin.

14 Eylül Pazartesi / 20:00 Brezilya Filmleri: Canım Oğlum (Benzinho), 21:45 Tim Burton Filmleri: Batman.

15 Eylül Salı / 20:00 Yeşilçam Filmleri: Kibar Feyzo.

16 Eylül Çarşamba / 21:00 Alnıtemiz Stand Up.

18 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work: 19:00 Ezgi Taşçeviren, 21:30 Headwaters.

21 Eylül Pazartesi / 20:00 Brezilya Filmleri: Durval Plak, 21:45 Tim Burton Filmleri: Alice in Wonderland.

22 Eylül Salı / 20:00 Yeşilçam Filmleri: Süt Kardeşler.

23 Eylül Çarşamba / 21:00 TuzBiber Stand Up; MC: Aksel Gürel, Seda Yüz, Efe Tunçer, Akın Aslan.

24 Eylül Perşembe / 21:00 Kalben (Solo Akustik).

25 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work: 20:00 Şener Çetin - 90'lar Türkçe Pop

28 Eylül Pazartesi / 20:00 Brezilya Filmleri: Francisco’nun İki Oğlu, 22:30 Tim Burton Filmleri: Corpse Bride.

29 Eylül Salı / 20:00 Yeşilçam Filmleri: Mavi Boncuk.

30 Eylül Çarşamba / 21:00 Çok da Fifi Stand Up.

1 Ekim Perşembe / 21:00 Evdeki Saat, 22:15 Madrigal

2 Ekim Cuma / % 100 Music Presents: After Work: 19:00 Sebon, 21:00 Akın Sevgör.