Zorlu PSM Kasım ayı programı açıklandı
Zorlu PSM’in #mesafeliamabirlikte mottosuyla başladığı 8. sezonun Kasım ayı programı belli oldu…
Zorlu PSM #mesafeliamabirlikte mottosuyla başladığı 8. sezonun Kasım ayı programı belli oldu: “İbrahim Selim ile Bu Gece”, Kerem Görsev’in kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman'dan oluşan triosu “Kerem Görsev Trio”, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Sertab Erener, geniş çerçevede rock’n roll, blues ve biraz da hip hop olarak adlandırabileceğimiz müzikleriyle Adamlar, duo formatında gerçekleştirdikleri türkü yorumlarıyla İsmail Hakkı Demircioğlu’na Nida Ateş’in eşlik edeceği Erkan Oğur, Mark Eliyahu Kasım ayının öne çıkan etkinlikleri olarak göze çarpıyor.
Kasım ayı programı şöyle:
Ağaçlar Ayakta Ölür // 2 Kasım Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30
CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus // 2 – 3 – 4 – 23 – 24 – 25 Kasım // Turkcell Sahnesi // 21.00
İbrahim Selim ile Bu Gece // 2 – 9 – 16 – 23 – 30 Kasım // %100 Studıo // 21.15
Hakan Tamar ile Mod Sessions // 2 – 9 – 16 – 23 Kasım // Zorlu Psm Youtube Kanalı // 21.00
Kızlar ve Oğlanlar // 5 Kasım Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30
Kerem Görsev Trio // 5 – 6 Kasım // %100 Studio // 19.00
Yutmak // 6 Kasım Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30
Vestel Gururla Yerli Konserleri: Sertab Erener // 6 Kasım Cuma // Turkcell Sahnesi // 21.00
Cimri // 7 Kasım Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30
Çocuklar için PSM Zamanı // 7 – 14 – 21 – 28 Kasım // Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube Kanalı // 10.00
Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit // 8 – 25 Kasım // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.00 – 20.30
Kalabalık Duası // 15 Kasım Pazar// Turkcell Platinum Sahnesi // 20.00
Kral Lear // 9 Kasım Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30
Kalp // 10 – 11 Kasım // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30
#PSM Çocuk Atölye Serisi // 10 – 24 Kasım // Zorlu Çocuk Tiyatrosu IGTV // 10.00
Vestel Gururla Yerli Konserleri: Adamlar // 14 Kasım Cumartesi // Turkcell Sahnesi // 21.00
Ferit Odman Quintet // 14 Kasım Cumartesi // %100 Studio // 21.00
Pencere // 16 Kasım Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30
Amadeus // 18 – 19 Kasım // Turkcell Sahnesi // 20.30
Sazla Caz Buluşuyor – Şenay Lambaoğlu Feat. İsmail Tunçbilek // 18 Kasım Çarşamba // Touché // 21.00
Ömür Göksel “Frank Sinatra 105 Yaşında” // 19 Kasım Perşembe // Touché // 21.00
Tolga Çevik - Tolgshow // 20 Kasım Cuma // Turkcell Sahnesi // 21.00
Vestel Gururla Yerli Konserleri: Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Nida Ateş // 24 Kasım Salı // Turkcell Platinum Sahnesi // 21.00
Mark Eliyahu // 26 Kasım // Turkcell Sahnesi // 21.00
Şatonun Altında // 30 Kasım Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30.