Zorlu PSM sezonu Fazıl Say konseri ile açtı

Zorlu PSM 10. sezonunu kutlamanın heyecanını yaşıyor. Yeni sezonda 700’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapmayı planlayan Zorlu PSM 10. sezonunun açılışı dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın yeni eseri “Hayat Ağacı” süiti ile gerçekleştirildi.

10. yılıa özel olarak bestelenen, Umut, Babam Ahmet Say, Ece, Annem ve Hayat Ağacı olarak beş bölümden oluşan ve Fazıl Say’ın “hayatı ve yaşamı kendi yaşamımın perspektifinden aktarmak istedim” şeklinde tanımladığı yeni eseri “Hayat Ağacı” süitinin dünya prömiyeri genç yetenek Jamal Aliyev’in çellosu eşliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Refik Anadol’un “Eserden ilhamla yola çıkarak 60 milyondan fazla ağaç fotoğrafı yapay zekâ tarafından öğrenildi” diye ifade ettiği “Yapay Zekâ Veri Heykeli” kendini tekrar etmemek üzere konserle eş zamanlı olarak sergilendi.

Filiz Ova

10. sezonla ilgili “Zorlu PSM olarak yeni sezonumuzda 10. yaşımızı kutlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. 10 yıldır sanatseverlerin desteğiyle kültür-sanat alanında dünyanın ve Türkiye’nin en iyilerini sahnemizde ağırlayarak; ilklere ve unutulmayacak etkinliklere imza attık. 10. sezonumuza da yine sanatseverlere ilham verici ve dönüştürücü bir deneyim yaratarak başlatıyoruz” dedi.

Programdan seçmeler

10. sezon açılışının hemen ardından uluslararası müzik sahnesinin büyük grupları ve müzisyenleri Zorlu PSM sahnelerinde dinleyicileriyle buluşacak. Indie folk pop türünün en büyük gruplarından Kings of Convenience, caz müziğinin yenilikçi ve Türkiye’de de çok sevilen grubu Snarky Puppy, bu yıl 40. yılını kutlayan İngiliz rock grubu New Model Army ve 21. yüzyılın en önemli caz piyanistlerinden Hiromi ve Brit-rock’un efsanevi grubu, Travis sezon açılış konserinin ardından PSM sahnelerinde olacak.

MIX Festival

MIX Festival, bu yıl 6. kez 7-8 Ekim’de gerçekleştirilecek. Indie pop’tan rap müziğe geniş yelpazede müziğin sergilenecek festivalde; Men I Trust, Ceza, 3pillie, Bangoverz, Can Güngör, Futuro Pelo, Geeva Flava, Gülinler, Hedonutopia, Hünkâr, Kardelen, Kit Sebastian, Klor, MFY b2b Ali Özel, Opus Kink, Second, Seda Erciyes & Tuğçe Şenoğul, The Away Days, The Ringo Jets, Thomas Guerlet iki gün boyunca sahne alacak.

Sónar

Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Sónar Istanbul, yedinci edisyonunda Zorlu PSM’nin 10. Sezonuna özel olarak üç güne yayılacak.

PSM Loves Summer

İlk kez 9. sezonda gerçekleştirilen, Placebo ve Arctic Monkeys gibi isimlerin ağırlandığı PSM Loves Summer serisi, 2023 yazında da sürpriz isimleri ağırlamaya devam edecek.

Air Anatolia!

Geçtiğimiz yıl Londra Caz Festivali iş birliği ile Londra caz sahnesinin sevilen isimlerini ağırlayan Zorlu PSM, bu yıl da LCF ile yeni bir iş birliği yapıyor ve British Council’ın da desteğiyle Air Anatolia isimli yepyeni projesini hayata geçiriyor.

Tiyatro oyunları

Geçtiğimiz yıl tiyatro alanının sürdürülebilirliği için yeni prensiplerle yola koyularak özellikle yerli yazarların yeni eserlerine yer vermek için çalışmaya başlayan Zorlu PSM, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor.

Sevilen klasik eserler ve müzikaller

2018 yılında “Kuğu Gölü” ile temsillerini gerçekleştiren Monte Carlo Balesi, bu kez Romeo ve Juliet hikayesi ile Zorlu PSM’de olacak. Notre Dame de Paris müzikali, bir kez daha orijinal dili Fransızca olarak Mayıs ayında Turkcell Sahnesi’nde 21 performans sergileyecek. Öte yandan, BKM ve ID İletişim ile yapımı üstlenilen Alice Müzikali, Kasım’dan itibaren Zorlu PSM’de gösterimlerine devam edecek.

Touche

Touche bu yıl Demet Sağıroğlu, Ferit Odman, Duygu Soylu, Fikri Karayel, Selen Beytekin, Kerem Görsev, Ozan Musluoğlu, TuzBiber Stand Up ve Bar Psikoloğu gibi isimleri ağırlayacak.

Diğer etkinlikler

Zorlu PSM Atölye ikinci yılında!, PSM YouTube kanalı devam ediyor, Digilogue Summit’e Zorlu PSM yine ev sahipliği yapıyor, 10. sezona özel sergi ve turlar, yeni bir üyelik sistemi bu sezonun programı içinde.