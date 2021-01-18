Zorlu PSM YouTube kanalında yeni seri: Sahne Tozu Yutanlar

Zorlu PSM, “Sahne Tozu Yutanlar” programı ile sahnede olmanın heyecanını, farklı disiplinlerle tecrübe edenleri Youtube kanalında ağırlamaya başlıyor. Her hafta, sahneyi aynı heyecanla tecrübe etmiş farklı disiplinlerden sanatçıların birbirlerine merak ettiklerini soracağı ve sahne tozu yutmanın kendileri için anlamını konuşacakları Zorlu PSM’nin yepyeni dijital serisi “Sahne Tozu Yutanlar” 19 Ocak Salı günü seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

“Hayallerin sınır tanımadığı bir deneyim alanı olan sahneyi bir de onların ağzından dinleyelim” diyerek hayata geçirilen seride, her hafta iki farklı konuğun zaman zaman dertleşmesi zaman zamansa sohbetine dönüşen programla sahnede olmanın anlamı anlatılacak.

“Sahne Tozu Yutanlar” her Salı Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilecek.