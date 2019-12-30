Zorlu PSM’de 2020’nin ilk haftası

30 Aralık 2019

ILKRESİMalicemuzikali, 4italiantenors, findikkiran, sertaberener

FARUK ŞÜYÜN

Zorlu PSM’de ilk defa Türkiye seyircisi ile buluşmaya hazırlanan “The Four Italian Tenors” ve Prof. Rengim Gökmen’in şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştireceği “Yeni Yıl Konseri”, ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, yenilenen koreografisi, yeni şarkıları ve etkileyici yeni ışık tasarımıyla Sertab’ın Müzikali ve 0-6 yaş arası çocukları klasik müzik ile tanıştırmak için samimi ve sıcak bir ortam sunan etkinlik serisi Baby Concerts’in yanısıra Royal Opera House Gösterimleri kapsamında Fındıkkıran yeni yılın ilk etkinlikleri olarak öne çıkıyor. Etkinlikler şöyle:

Kerem Görsev Quartet – Perfect Balance // 2 – 3 – 4 Ocak // Touché // 21.30

Kerem Görsev bu sefer, 19. stüdyo albümü olan Perfect Balance ile dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kerem Görsev’in Ernie Watts ile yaptığı, sadece 4 saatlik bir sürede tamamlanan Perfect Balance albümünden oluşan repertuvarda Görsev’e davulda Ferit Odman, kontrbasta Volkan Hürsever ve saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek.



The Four Italian Tenors & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri // 3 Ocak Cuma // Turkcell Sahnesi // 21.00

Klasikleşmiş opera aryalarını ve popüler İtalyan Müziği'ni bir araya getirerek uluslararası bir üne kavuşan vokal dörtlüsü “The Four Italian Tenors”, 200 yıla yaklaşan tarihi ile dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile yılbaşına özel bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

Sertab'ın Müzikali // 4 Ocak Cumartesi // Turkcell Sahnesi // 21.00

Sertab’ın Müzikali, yenilenen koreografisi, yeni şarkılar ve yeni ışık tasarımıyla Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam ediyor!

Alice Müzikali // 5 Ocak Pazar // Turkcell Sahnesi // 20.00

Lewis Carroll tarafından yazılmış, dünya edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olan Alice Harikalar Diyarında’nın, çağdaş müzikal uyarlaması olan Alice’te Serenay Sarıkaya ile beraber, deneyimli tiyatrocular Ezgi Mola, Enis Arıkan, Merve Dizdar, İbrahim Selim ve Şükrü Özyıldız başrollerde.

Royal Opera House Gösterimleri: Fındıkkıran (The Nutcracker) // 5 Ocak Pazar // Sky Lounge // 16.00

Fındıkkıran balesi Royal Opera House Gösterimleri kapsamında 5 Ocak tarihinde Zorlu PSM perdesine yansımaya hazırlanıyor. Fındıkkıran’ın Royal Opera House gösteriminde 19. yüzyılın Noel ruhu, Peter Wright’ın klasik The Royal Ballet uyarlaması ve Julia Trevelyan Oman’ın tasarımlarıyla canlanıyor.

Baby Concerts “Notaların Dansı” // 5 Ocak Pazar // Meydan Fuaye // 13.00

0-6 yaş arası çocukları klasik müzik ile tanıştırmak için samimi ve sıcak bir ortam sunan etkinlik serisi Baby Concerts kapsamında dört müzisyenin canlı performansı ile gerçekleşecek mini klasik müzik konserinde küçük müzikseverler dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini dinleme imkânı bulurken kısa bir bale performansı da izleyebilecekler.



Zorlu Çocuk Tiyatrosu Lunapark Gezegeni // 5 Ocak Pazar // Turkcell Platinum Sahnesi // 12.00 – 15.30

Serdar Saatman’ın yazdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği Lunapark Gezegeni, küçük tiyatroseverlere eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.