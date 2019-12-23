Zorlu PSM’de Broadway müzikali

23 Aralık 2019

Zorlu PSM, ev sahipliği yaptığı müzikallere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor: John Travolta’ya şöhret kapılarını açan, günümüzde hâlâ en çok satan film müzikleri ile anılan ‘77 yapımı sinema filmi Saturday Night Fever’ın müzikali, 28 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında 8 performansla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak!

Bee Gees’in, şarkılarının eşlik ettiği kült filmler arasında yer alan Saturday Night Fever’ın sahneye yansıması olan müzikal, 70’lerin sonları ve 80’lerin ilk dönemini kasıp kavuran “disco” müzik ve danslarından oluşan bir gösteri sunuyor.

Müzikal, filmde de olduğu gibi, Brooklyn hayatının sert gerçeklerinden kaçan ve dans başarısı için pervasız ama heyecan verici bir yola çıkan Tony Manero'nun hikâyesini anlatıyor. Bee Gees’in ‘’Stayin’ Alive ve How Deep Is Your Love’’ gibi ünlenmiş şarkıları izleyicilere bir hafta boyunca Zorlu PSM’de sunuluyor. Müzikal için bilet satışları yakında, Zorlu PSM’nin yeni satış platformu, passo.com.tr üzerinden başlayacak.