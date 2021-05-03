Zorlu PSM’de bu hafta

Zorlu PSM, hem yeni sahnesi PSM Online üzerinden hem de Zorlu PSM Youtube kanalından hayata geçirdiği dijital içerikleri ile sanatseverlere ulaşmayı sürdürüyor. Program şöyle:

İbrahim Selim ile Bu Gece // 03 Mayıs Pazartesi // PSM Online // 21.00

İbrahim Selim’in sunumunun yanı sıra her hafta sürpriz bir konuğun katıldığı program müzikten stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunmayı hedefliyor.

Sahne Tozu Yutanlar // 04 Mayıs Salı // Zorlu PSM Youtube Kanalı // 20.00

Tiyatrodan müziğe danstan müzikale kadar farklı sanat dallarını aynı heyecanla icra eden pek çok sanatçıyı ağırlayan Zorlu PSM’nin dijital serisi “Sahne Tozu Yutanlar”da her hafta sanatçılar birbirlerine merak ettiklerini sormaya ve sahnede olmanın kendileri için anlamını konuşmaya devam ediyor.

Sazla Caz Buluşuyor // 05 Mayıs Çarşamba // PSM Online // 18.00

İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu “sazla caz”ı buluşturmaya hazırlanıyor. Lambaoğlu ve Tunçbilek’in vokal ve enstrümana dayalı doğaçlaması ücretsiz olarak PSM Online’da.

Bir Masada Oturduk // 07 Mayıs Cuma // Zorlu PSM Youtube Kanalı // 20.00

Büyük Ev Ablukada’nın solisti Gülinler’in kendi kreatif alanını bir sahneye dönüştürdüğü ve her hafta farklı bir müzisyen konuğunu ağırladığı Zorlu PSM’nin müziği odağına alan yepyeni dijital serisi “Bir Masada Oturduk” Mayıs ayı boyunca Zorlu PSM Youtube kanalında.