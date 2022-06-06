Zorlu PSM’deki Touché sezonu kapatıyor!

Zorlu PSM’deki touché, sezonun son etkinliklerinin yer aldığı Haziran ayı programını duyurdu. Özel caz performansları ve stand-up gösterileri Haziran ayı boyunca seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Ay sonuna kadar gerçekleştirilecek touché etkinlikleri şöyle:

Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur // 9 Haziran // 21.00

Pınar Göktaş’ın hem yazıp hem oynadığı, Şule Ateş’in yönettiği tek kişilik gösteri, Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur, 9 Haziran’da touché’de! Etkinlik Saati: 21.00



Selen Beytekin Project // 11 Haziran // 21.00

Sekiz yaşında piyano eğitimine başladı. Ergican Saydam’ın özel öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürdü. A Cappella korolarda deneyim kazanıp koro yönetip daha sonra kendi korosunu kuran sanatçı 2007 yılında piyano çalıp şarkı söylemeye başladı. Kendi programını yapmaya başladıktan sonra Aşkın Arsunan, Ricci Benson, Spyro Gyra, Atilla Şereftuğ, Fatih Erkoç, Kerem Görsev ve Tony Jones gibi caz müzisyenleriyle sahne aldı. Etkinlik Saati: 21.00



Pınar Fidan Stand Up //16 Haziran // 21.00

Bazı ailevi meseleler, piyonlar, Putin, dirty talk, biraz sosyalistler, gladyo, açık ameliyat, menemen olayı ve Kutsi hakkındaki gösterisi ile Pınar Fidan stand-up gösterisi. Etkinlik Saati: 21.00

Ferit Odman Quintet // 17 Haziran // 21.00

Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman, 17 Haziran'da touché’de! Odman, Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış olan Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer verecek. Etkinlik Saati: 21.00

Cenk Erdoğan Trio // 18 Haziran // 21.00

Gitarda Cenk Erdoğan, kontrabasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ekin Cengizkan’dan oluşan Cenk Erdoğan Trio, 18 Haziran akşamı dinleyicileriyle buluşacak. Etkinlik Saati: 21.00

Tuzbiber Stand Up // 23 Haziran // 21.00

2015'ten bu yana düzenlediği Açık Mikrofon geceleri ile sahnelerini stand-up komedi yapmak isteyen herkese açan TuzBiber, ayrıca düzenlediği özel gecelerde de komedyenleri seyirciler ile buluşturmayı hedefliyor. TuzBiber dijital platformlarda içerik üretmeye devam ederken, sahnemizde ağırladığımız komedyenlerimiz ise şaka defterlerini doldurmayı sürdürüyor. Etkinlik Saati: 21.00



Meltem Ege & Önder Focan Group // 24 Haziran // 21.00

Vokalist, piyanist, doğaçlama sanatçısı ve eğitimci olan Meltem Ege ile Önder Focan Group’un bir araya geldiği Meltem Ege & Önder Focan Group, 24 Haziran akşamı touché’de! Etkinlik Saati: 21.00



Bar Psikoloğu-Psikogösteri // 30 Haziran // 20.30

Bar Psikoloğu, gerçek ve girişimci bir psikoloğun psikoloji-psikoterapi klişelerini konu aldığı bir psikoloji talk show’u. İlk perdede sıklıkla sorulan ve merak edilen konuları tiyatral, keyifli ve yalın bir dille anlatan psikolog, ikinci perdede izleyicilerden gelen sorulara bilimsel bulgular aracılığıyla ve kendi süzgecinden geçirdikten sonra cevaplar vererek interaktif bir söyleşi ortamı sunuyor. Etkinlik Saati: 20.30