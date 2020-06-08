Zorlu PSM’den yeni çevrimçi konser serisi

08 Haziran 2020

#PSMyleKal dijital konserlerine devam eden Zorlu PSM, yeni bir serinin daha haberini verdi: TLVSOUND. TLVSOUND konser serisi, 14 Haziran’a kadar Zorlu PSM’nin Instagram ve Facebook sayfasında gerçekleştiriliyor. Anna RF, Boom Pam, Noga Erez ve Yemen Blues gibi isimleri buluşturan TLVSOUND kapsamında, önümüzdeki günlerde rock müzikten pop’a, elektronik’den etnik müziğe 2 farklı etkinlik daha yapılacak.

Noga Erez // 11 Haziran (@zorlu_psm) // 22:00

Noga Erez, avangard tarzı ve politik olarak bestelenen sözleri ile birçok ülkede etkisini yayıyor. G Ortak yapımcısı Ori Rousso ile işbirliği içinde yaptığı müzik, elektronik, hip hop ve pop müziğin daha fiziksel dinamik unsurlarından yararlanıyor. 2016 yılında Rio Olimpiyatları’nın müzik etkinliklerinde ülkesini temsil eden sanatçı, 2017 yılında çıkardığı ‘’Off the Radar’’ albümünden sonra Primavera Sound, SXSW, Pitchfork Paris, Roskilde, gibi festivallerde yer aldı. Geçtiğimiz ay çıkardığı yeni teklisi VIEWS ile çıkış yakalayan Noga Erez, 9 Haziran’da yeni bir tekli daha çıkarmayı hazılanıyor. 11 Haziran’da ise Zorlu PSM TLVSOUND konser serisinde Zorlu PSM Instagram ve Facebook hesaplarına konuk olacak.

Yemen Blues // 14 Haziran (@zorlu_psm) // 22:00

2010 yılında Ravid Kahalini tarafından kurulmuş, geleneksel Yemen müziklerini farklı tarzlarla harmanlayan, 2019 yılında %100 Studio’da sahne alan Yemen Blues bu kez Zorlu PSM Instagram ve Facebook sahnelerine konuk oluyor. Yemen Blues, sound’unu Batı Afrika tınılarıyla funk, mambo ve soul’a uzanan çağdaş ritimlerle birleştirerek oluşturuyor. Zengin bir müzikal arka plana sahip şarkılarıyla performanslar sergileyen Yemen Blues’in konseri 14 Haziran Pazar günü…