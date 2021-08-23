Zorlu PSM’nin dokuzuncu sezonu 17 Eylül’de başlıyor

Zorlu PSM bu yıl #dünyandeğişsin mottosuyla 17 Eylül’de 9. sezonuna başlıyor. Caz ve Flamenko’yu bir araya getirdiği tarzı, buğulu sesi ve etkileyici yorumuyla Buika; İsveçli koreograf Johan Inger’den Bizet’nin “Carmen”i dans gösterisi; çağımızın önemli tenorlarından Rolando Villazón ve neslinin genç sopranolarından Fatma Said’in, Cemi’i Can Deliorman’ın şefliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirecekleri performanslar Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverle buluşacak.

Buika

Buika, 17 Eylül’de Zorlu PSM’de uzun bir aradan sonra Türkiye’deki hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak Carlos Santana’nın “Africa Speaks” adlı son albümünde, Carlos Santana'nın akorları eşliğinde müzikseverlerin beğenisini toplayan Buika, önümüzdeki günlerde yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor

Carmen’in tutku dolu hikâyesi

Compañía Nacional de Danza de España’nın Johan Inger imzalı, Benois de la Danse ödüllü Carmen dans gösterisi 24-25 Eylül tarihlerinde ilk kez Türkiye’de Zorlu PSM sahnesinde olacak. Bizet’in ikonik eseri Carmen'in bu yeni uyarlamasının kavramsal temelini, güçlü bir görselliğin yanı sıra net form ve figürlerin yer aldığı sade ve açık bir sahne oluşturuyor.

Rolando Villazón ve Fatma Said

Rolando Villazón ve genç sopranolardan Fatma Said’e Cemi’i Can Deliorman şefliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konser, 30 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.