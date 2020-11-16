Zorlu PSM’nin yeni online sahnesi

8’inci sezonuna #mesafeliamabirlikte diyerek sanatseverlere kapılarını yeniden açan Zorlu PSM, değişen yaşam biçimimize kültür sanatı dahil etmek amacıyla hibrit etkinlik modelini hayata geçiriyor. Bu kapsamda canlı yayınlar, konser kayıtları, yıldız isimlerin olduğu özel konserler gibi pek çok içerik hedefleniyor.

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, oluşturdukları bu yeni çevrimiçi sahne ile ilgili şunları söylüyor:

“Mart ayı itibarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde gördük ki, iyi şartlarda, kaliteli bir şekilde sunulan kültür sanat içeriğinin ciddi bir takipçisi var. Bu süreçte online mecralardan yayınladığımız etkinlikler sayesinde 1,5 milyon izleyiciyle buluşmak bizi çok mutlu etti. Pandemi süreci öncesinde etkinliklerimizi daha geniş kitlelerle buluşturmak konusunda farklı projeler üzerinde çalışıyorduk. Değişen hayat koşulları bize bunu dijital ortamda deneyimleme fırsatı verdi. Zorlu PSM Online platformu aracılığıyla artık sahnelerimizde yer alan etkinlikleri ekranlara da taşıyor, en iyi etkinlikleri ev konforunda izleyiciyle buluşturuyoruz.”

Kasım ayı boyunca tüm biletler 10 TL ‘den satın alınabilecek.

Zorlu PSM’nin ilk hibrit konserleri şöyle;

16, 23, 30 Kasım; 7, 14, 21 Aralık – İbrahim Selim ile Bu Gece

4 Aralık – Vestel Gururla Yerli Konserleri: Dilek Türkan “Kadın Eli Değmiş Şarkılar” Konuk Sanatçılar: Demet Evgar, Selen Öztürk

8 Aralık 2020 – Vestel Gururla Yerli Konserleri: Sertab Erener

5 Aralık 2020 – BEDÜK – Turkcell Sahnesi

22 Aralık – Vestel Gururla Yerli Konserleri: Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl’an Ertem