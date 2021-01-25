Zülfü Livaneli ve Ayla Göksel’den ortak kitap: İyiliği Düşünmek

Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ve sivil toplumcu Ayla Göksel’in liderliğinde derlenen ve İletişim Yayınları’ndan çıkan İyiliği Düşünmek, toplumun her kesiminden insanları iyilik kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. Binlerce yıldır insanların zihnini kurcalayan, filozofların, bilim insanları ve daha pek çok uzmanın incelediği iyilik kavramı ve beraberinde getirdiği “iyilik nedir, iyi kime denir” gibi sorular, kitap ile tartışmaya açılıyor.

İyiliği Düşünmek, 16 yazarın katkısıyla iktisattan psikolojiye, dinden sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilikten bilime, felsefeden doğaya uzanan geniş bir yelpazede iyiliğin izini sürüyor. Ioanna Kuçuradi, Tanıl Bora, Bekir Ağırdır, Yankı Yazgan, Ahmet İnsel, Hidayet Şefkatli Tuksal, Ömer Madra, Kemal Sayar, Nurcan Baysal, Serdar Tekin, Hakan Altınay, Burcu Karakaş, Mehmet Ali Çalışkan ve Zafer Köse kitaba katkı sunan yazarlar arasında yer alıyor.

İyiliği Düşünmek, internet ve kitapçı raflarında yerini alırken, fikir hareketi kapsamında açılan @İyiliğiDüşünmek sosyal medya hesaplarında farklı boyutlarda iyilik eylemlerine dair fikirler ve bilimsel bilgiler aktarılacak. Toplumun farklı kesimleri ile gerçekleştirilecek dijital etkinliklerde iyilik konusu masaya yatırılacak. İyiliğin toplumda farklı kurum ve yapılarda yerini sorgularken, gülümsemek, dinlemek, dayanışmak gibi formlarda beklentisiz ve çabasız örnekleri ile insanların az görünen iyilik hikâyeleri paylaşılacak.