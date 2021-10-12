100 milyon kişi sigarayı bırakmak için çabalıyor

Dünyada geleneksel tütün tüketimi yerini yeni nesil ürünlere bırakıyor. Dünya genelinde yaklaşık 100 milyon yetişkin sigara kullanıcısı, potansiyel olarak riski azaltılmış tütün ve nikotin ürünlerine geçti.

Yetişkin tüketicilerin değişen beklentilerini karşılayan yeni nesil ürünler için üreticiler, inovasyona önemli yatırımlar yapıyor. Londra'da düzenlenen Global Tobacco Nicotine Forum/ Küresel Tütün ve Nikotin Forumu’nda (GTNF) hem tütün endüstrisinin yeni uygulamaları hem de sigarayla ilgili toplum sağlığı sonuçları mercek altına alındı.

Zirvede konuşan Georgetown Üniversitesi Onkoloji Profesörü David Levy, Amerika’da yeni kategori ürünlerle ilgili mağazaların açılmasının ve online alışveriş seçenekleri sunulmasının piyasayı temelden değiştirdiğini ve çok daha rekabetçi hale getirdiğini söyledi. ABD'de gençlerin sigara içme oranında (18-24 yaş) yüzde 60 oranında düşüş yaşandığını belirten Levy, “ABD'de yetişkin tüketiciler eğer yeni kategori ürünlere geçerlerse, 1,8 milyon kişinin erken ölümü önlenebilir.” dedi.

Yeni kategori ürünlere geçişle 2013 ile 2060 arasında 38,9 milyon yaşam yılı kazanılabileceğine dikkat çeken Levy, nikotin ürünlerinin kontrol edilmesi ve yasaklanması yerine sağlık üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini aktardı.

Medyaya önemli görevler düşüyor

Brown Üniversitesi Davranış ve Sosyal Bilimler Fakültesi Alkol ve Bağımlılık Araştırmaları Bölümü’nden Prof. Jasjit Ahluwalia da, e-sigaraları yanıcı ürünler gibi vergilendirmenin fiyat bandına göre ürün seçimi yapan daha yoksul toplumlarda yeni kategori ürünlere geçişten caydıracağını ve bu nedenle daha az riskli bu ürünlere teşvik etmenin zor olacağını kaydetti.

Vaping teknoloji şirketi SMOORE'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Atomizasyon teknolojisi markası FEELM Başkanı Frank Han ise, hükümetlerin ve STK'ların, daha sağlıklı endüstri gelişimini ve daha dengeli düzenlemeleri teşvik etmek için bu tarz bilimsel yeniliklerde liderlik etmeleri gerektiğini söyledi. Han, toplum sağlığını iyileştirme stratejisi kapsamında dünyanın önde gelen medya kuruluşlarına da önemli roller düştüğünü vurguladı.

“Bazı ülkelerde yeni nesil ürün kısıtlamaları sürüyor”

BAT Global Pazarlama Direktörü Kingsley Wheaton ise, yetişkin tüketicilerin potansiyel olarak daha az riskli ürünleri güvenle kullanabilmeleri için bilimsel verilere dayanan yeni kanuni düzenlemelerin önemine işaret ederek, “Yeni kategoriler potföyünde bulunan ürünlerin, geleneksel tütün ürünlerine kıyasla daha az zararlı olduğu bilimsel verilerle desteklenebilmesine rağmen dünya genelinde bazı ülkelerde bu ürünlere erişim yasaklanıyor ve çeşitli kısıtlamalar devam ediyor. Yeni kategori ürünler üzerinde yapılan tüm bilimsel araştırmalar, tütünün insan sağlığı üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik. Bilim, tüketicilerin seçimleri ve pragmatik çözümlere duyulan ihtiyaç ile ilgili. Bir araya gelmezsek, bu soruna çözüm bulmak mümkün olmayacak.” şeklinde konuştu.

BAT, yeni kategori ürünlere milyarlarca dolar yatırım yaptı

Son yıllarda yeni kategori ürün portföyünü geliştirmek ve portföyü bilimsel kanıtlarla desteklemek için milyarlarca dolar yatırım yapan BAT, 2030 yılına kadar yeni kategori ürünleriyle 50 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıcısının yeni kategorilerden oluşan portföyüne geçişini hedefliyor.

BAT Bilimsel Araştırmalar Direktörü David O'Reilly, “Tütünün neden olabileceği zararın farkındayız. BAT olarak, Daha İyi Bir Gelecek inşa etme hedefimizle tütünün sağlık üzerindeki etkisini azaltmak ve geleceğin şirketlerinden biri olmak adına büyük bir değişim süreci içerisindeyiz. İnovasyona ve değişen tüketici beklentilerine odaklanarak insanların yaşamlarında olumlu bir fark yaratabilecek şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.