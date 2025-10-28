153 milyon liralık tadilat sonrası tüm camlarını kırdılar

İngiltere'nin Essex kentinde bulunan İngiliz pub zinciri Wetherspoons'a ait bir dükkan 2,75 milyon sterlinlik (153 milyon TL) kapsamlı bir tadilatın ardından yeniden hizmete girdi.

Açılış gününde binlerce kişi mekâna akın etti. Ancak ertesi sabah, pub’ın ön cephesindeki dokuz büyük pencere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Essex Polisi, “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla 36 yaşında bir erkeği gözaltına aldı.

Pub’ın vardiya sorumlusu Clarice Jordan, olayın hem üzücü hem de endişe verici olduğunu belirterek, polisin aktif bir soruşturma yürüttüğünü söyledi.

Kırılan camların onarımı için binlerce sterlinlik ek masraf yapılacağı belirtildi.

Şirket, kısa süre önce Londra Waterloo’da 2,8 milyon sterlinlik başka bir pub açmıştı.