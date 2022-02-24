16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i yendi

Henüz 10 yaşındayken GM unvanı alan ve bu alanda rekor kıran Hintli Praggnanandhaa ile dünya klasmanının 1 numarası şampiyon Norveçli Magnus Carlsen, toplam 1,5 milyon dolar ödüllü online turnuva Meltwater Şampiyonası'nda karşılaştı.

2018 yılında GM olan Hintli sporcu, kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki rakibini 39 hamlede yendi.

Praggnanandhaa, 2013'te dünya şampiyonluğuna ulaşmasından bu yana Carlsen'i yenen en genç sporcu oldu. Norveçli sporcu, daha önce Hintli büyük ustalar Viswanathan Anand ve Pentala Harikrishna'ya yenilmişti.