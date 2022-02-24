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16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i yendi

16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusu Rameshbabu Praggnanandhaa, satranç dünya şampiyonu Magnus Carlsen'i yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Henüz 10 yaşındayken GM unvanı alan ve bu alanda rekor kıran Hintli Praggnanandhaa ile dünya klasmanının 1 numarası şampiyon Norveçli Magnus Carlsen, toplam 1,5 milyon dolar ödüllü online turnuva Meltwater Şampiyonası'nda karşılaştı.

2018 yılında GM olan Hintli sporcu, kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki rakibini 39 hamlede yendi.

Praggnanandhaa, 2013'te dünya şampiyonluğuna ulaşmasından bu yana Carlsen'i yenen en genç sporcu oldu. Norveçli sporcu, daha önce Hintli büyük ustalar Viswanathan Anand ve Pentala Harikrishna'ya yenilmişti.