168 yerinden bıçaklanarak vahşice katledilen Hacer Çağla Çetinalp davasında karar açıklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’i 168 yerinden bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki U.E.Y. hakkında karar açıklandı. İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı oturumda görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın yaşını dikkate alarak en üst sınır olan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Ceza indirimi uygulanmadı.

Olay kan dondurmuştu

Olay, geçtiğimiz yıl Karabağlar’da meydana gelmişti. Henüz 14 yaşında olan U.E.Y., 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’i iddiaya göre defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Adli tıp raporlarına göre genç kızın vücudunda 168 bıçak darbesi tespit edilmişti. Gözaltına alınan sanık tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık: Suç planlanarak işlendi

Sanık hakkında, "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, U.E.Y.’nin suçu planladığını ve bilinçli şekilde hareket ettiğini belirterek en üst sınırdan ceza verilmesini talep etmişti.

Cezaevinde başka yaralama olaylarına da karıştığı öğrenilen sanık U.E.Y., karar duruşmasında pişman olduğunu söylese de mahkeme, suçu işlediği sıradaki yaşına bakarak Türk Ceza Kanunu’nda çocuklar için öngörülen en yüksek ceza olan 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Avukatlardan açıklama: Yasa bu kadarına izin veriyor

Dosyanın müdahil avukatları, mevcut yasal düzenlemeler gereği 15 yaş altı çocuklara verilebilecek en ağır cezanın uygulandığını belirtti. Mahkeme heyeti cezaya herhangi bir indirim uygulamadı.