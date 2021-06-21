2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili ne zaman?
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ramazan Bayramı'nın geride kalmasının ardından özellikle çalışan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Bayram öncesinde en çok merak edilen soruların başında, "Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" geliyor. İşte detaylar...
Ramazan Bayramı'nın ardından dinlenmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatili için bekliyor. Vatandaşlar dini bayram olmasının yanı sıra tatil olmasından dolayı bayram günlerini araştırıyor. Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor.
4 gün süren Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Müslümanlar tarafından kutlanan Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanıyor. İslam dinindeki iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı, müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasından ötürü resmi tatil oluyor.