2026 Survivor ne zaman başlayacak? İşte muhtemel Survivor başlangıç tarihi...
Her sezon ilgiyle izlenen Survivor'ın yeni bölümü için gün sayılıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri bir an öce projenin başlamasını istiyor. Yarışmacılar şekillenirken "2026 Survivor ne zaman başlayacak" sorusu sıklaşıyor.
Survivor 2026'ya çok az bir süre kaldı. Yeni yıl yaklaşırken aramalar hızlanıyor. Binlerce kişi her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. Bu sebeple de "2026 Survivor ne zaman başlayacak" sorusu da artıyor.
2026 Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor’ın 2026 sezonu için kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl program 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve Survivor 2026’nın 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.
Survivor yarışmacıları
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre
Serhan Onat
Meryem boz
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Selen Görgüzel
Seren Ay Çetin
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
ve Başak Cücü