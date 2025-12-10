2026 Survivor ne zaman başlayacak? İşte muhtemel Survivor başlangıç tarihi...

Survivor 2026'ya çok az bir süre kaldı. Yeni yıl yaklaşırken aramalar hızlanıyor. Binlerce kişi her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. Bu sebeple de "2026 Survivor ne zaman başlayacak" sorusu da artıyor.

2026 Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor’ın 2026 sezonu için kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl program 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve Survivor 2026’nın 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Survivor yarışmacıları

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem boz

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Selen Görgüzel

Seren Ay Çetin

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

ve Başak Cücü