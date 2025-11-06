2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler?
Survivor'da yeni sezon heyecanı için geri sayım sürüyor. Yarışmacılar yavaş yavaş şekilleniyor. Her yıl bu yarışmayı sıkı şekilde takip edenler yeni bölüm tarihini merak ediyor. Yeni yıl yaklaşırken sıkça "2026 Survivor ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.
Survivor 2026 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Televizyonun en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da yeni sezon heyecanı şimdiden başladı. Yarışmacı kadrosu yavaş yavaş netleşirken izleyiciler yayın tarihine odaklanmış durumda. "2026 Survivor ne zaman başlayacak" sorusu yoğunlaşıyor.
Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Geçen yıl yarışma 1 Ocak Pazartesi başlamıştı. Bu yılda Survivor 2026'nın 1 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
Survivor yarışmacıları kimler?
Acun Ilıcalı zaman zaman yaptığı açıklamalarla yeni yarışmacıları duyuruyor. Ilıcalı son olarak eski futbolcu Mert Nobre'nin ismini açıkladı.
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre