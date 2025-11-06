2026 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor 2026 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Televizyonun en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da yeni sezon heyecanı şimdiden başladı. Yarışmacı kadrosu yavaş yavaş netleşirken izleyiciler yayın tarihine odaklanmış durumda. "2026 Survivor ne zaman başlayacak" sorusu yoğunlaşıyor.

Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Geçen yıl yarışma 1 Ocak Pazartesi başlamıştı. Bu yılda Survivor 2026'nın 1 Ocak'ta başlaması bekleniyor.

Survivor yarışmacıları kimler?

Acun Ilıcalı zaman zaman yaptığı açıklamalarla yeni yarışmacıları duyuruyor. Ilıcalı son olarak eski futbolcu Mert Nobre'nin ismini açıkladı.

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre