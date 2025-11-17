2026 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yeni yarışmacılar kimler?
2026 Survivor yarışmacıları yavaş yavaş şekilleniyor. Son olarak kadroya Meryem Boz dahil oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri bir an evvel mücadelelerin başlamasını isterken "2026 Survivor ne zaman başlıyor" soruları da hızlanıyor.
Survivor'da 6. yarışmacı da belli oldu. Mavi Şimşek lakaplı eski voleybolcu Meryem Boz yarışmaya katıldı. Diğer kayılacak isimler merakla beklenirken "2026 Survivor ne zaman başlıyor" sorusu gün geçtikçe arıyor. İşte beklenen tarih...
Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Geçen yıl yarışma 1 Ocak Pazartesi başlamıştı. Bu yılda Survivor 2026'nın 1 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
Survivor yarışmacıları kimler?
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre
Serhan Onat
Meryem boz
Kaynak: HABER MERKEZİ