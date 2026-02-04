3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy Malatya’da depremden son anda kurtulmuş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya’da koordinatör bakan olarak görevlendirildi. İlk depremin ardından hızla Malatya’ya geçen Ersoy’un, Valilik binasında yapılan kriz toplantısı sırasında ikinci büyük depreme yakalandığı ve ölümden döndüğü üç yıl sonra ilk kez gündeme geldi.

Valilik binasında kritik dakikalar

Edinilen bilgilere göre Bakan Ersoy, koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sürerken meydana gelen ikinci şiddetli sarsıntı sırasında Valilik binasında bulunuyordu. Depremle birlikte binanın bir bölümü kısmen çökerken, Ersoy ve beraberindeki ekip büyük bir tehlikeyi yara almadan atlattı. O dönemde deprem bölgesindeki yoğun gündem nedeniyle bu olay kamuoyuna yansımadı.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında Hatay’daki programlarının ardından yeniden Malatya’ya gelen Bakan Ersoy, Valilikte yaptığı basın açıklaması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu ziyaret, üç yıl önce yaşanan o kritik dakikaların hafızasında hâlâ taze olduğunu gösterdi.

Kültür varlıkları için milyarlarca liralık çalışma

Ersoy açıklamasında, depremden etkilenen 11 ilde 5 bin 119 kültür varlığında hasar tespiti yapıldığını, bugüne kadar 63 restorasyon projesinin tamamlandığını belirtti. Kültür varlıkları için toplam 7,3 milyar liralık kaynak kullanıldığını, özel mülkiyetteki tescilli yapılar için ise yaklaşık 2 milyar lira hibe sağlandığını açıkladı.

“Altı ay sahada koordinasyon sağladık”

Bakan Ersoy, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte yürütülen çalışmalara değinerek, yaklaşık altı ay boyunca sahada koordinasyonu bizzat sağladıklarını ifade etti. Ersoy, Malatya halkının direncini ve desteğini vurgulayarak, gösterilen sabır ve dayanışma için tüm depremzedelere teşekkür etti.