34 yıl sonra yeniden buluştular: Elazığ'da lise sırası aşkı nikahla sonuçlandı

Elazığ’da 1990’lı yıllarda aynı sınıfı paylaşan Ercan Demirtaş ve Didem Sefalı, tam 34 yıl sonra tesadüfen yeniden karşılaştı. Yıllarca yolları kesişmeyen ikili, ilk görüşmenin ardından başlayan dostluğu evliliğe taşıdı.

1991-1993 yılları arasında Elazığ Ticaret Meslek Lisesi’nde aynı sınıfta eğitim gören Ercan ve Didem, yıllar süren sessizliğin ardından bir hastane ziyareti sırasında tekrar karşı karşıya geldi. Hiç evlenmemiş olan ikili, bu rastlantının ardından iletişimlerini sürdürerek birbirlerini yeniden tanıdı. Süreç içerisinde aralarındaki bağ güçlendi ve ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldılar.

Elazığ’da düzenlenen düğün töreninde 50 yaşındaki çift, yıllar sonra gelen mutluluklarını yakın dostları ve eski okul arkadaşlarıyla kutladı.

"Tanır tanımaz yıllar öncesine gittim"

Yaşadığı duyguları paylaşan damat Ercan Demirtaş, “Didem Hanım ile lisede sınıf arkadaşıydık. Aradan geçen bunca yılın ardından bir gün hastane bahçesinde karşılaştık. Hemen tanıdım. Sohbet etmeye başladık. Ne evlilik ne başka bir plan vardı aslında ama hayat bu... Şimdi evlendik ve çok mutluyuz,” ifadelerini kullandı.

"34 yıl sonra yeniden karşılaştık, şimdi evleniyoruz"

Gelin Didem Sefalı da mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

“Ercan Bey ile 3 yıl aynı sınıfta okuduk. Yıllar sonra bir araya gelmemiz inanılmaz bir duygu. Bugün ise evleniyoruz. Her şey yolunda gidiyor, umarım böyle devam eder.”

Eski dostlardan duygusal destek

Malatya’dan özel olarak gelen Mehmet Gazi Atlan, o yılların anılarını hatırladığını söyleyerek “İnanılmaz duygulandım. 34 yıl sonra sınıf arkadaşlarımızı bir arada görmek tarif edilemez bir duygu. İyi ki geldim” dedi.

Bodrum’dan gelen bir diğer sınıf arkadaşı Arzu Keskin Çelebi ise, “Hem Didem’in hem Ercan’ın lise döneminden arkadaşlarıyız. 1993 mezunları olarak bugün burada olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından arkadaşlar geldi. Allah mesut etsin” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Sınıf arkadaşları 34 yıl sonra tekrar aynı karede

Düğün töreninde Türkiye’nin farklı illerinden gelen sınıf arkadaşları, geçmişin güzel anılarını tazeledi. Halaylar çekildi, bolca sohbet edildi. Lise sıralarından çıkan dostluk, yıllar sonra bir düğün salonunda coşku ve sevgiyle pekişti.