36 yıllık ustadan vatandaşlara çağrı

Denizli'de 36 yıldır deri ceket diken tecrübeli usta Mehmet Çukur, dericilik mesleğinin geleceği hakkında endişelerini dile getirdi. Usta, sektördeki en büyük sorunun usta-çırak geleneğinin bitmesi olduğunu vurguladı.

Çukur, "89 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Artık çırak yetişmiyor ve çalıştırılacak bir eleman bulamıyoruz. Altyapı yok. Artık dericilik mesleği unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor" sözleriyle sektördeki eleman kaybını gözler önüne serdi.

Piyasadaki taklit ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek tüketicilere hayati bir uyarıda bulundu.

"Çin malı ve suni imitasyon malzemeden yapılan deriler, kumaşın üzerine basılmış naylondur. Vatandaşlar o kumaşları giydiği zaman vücutta hastalıklara yol açar ve bazı kanser hastalıklarına da neden olabilir."

Mehmet Çukur vatandaşlara bir de tavsiyede buludu:

"En ucuz deriyi giysinler ama imitasyon deriden uzak dursunlar. Orijinal deride böyle bir sorun olmaz; çünkü kaliteli bir deri hava alır ve vücut için daha sağlıklıdır."