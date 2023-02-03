4 milyon metreküp su aktarılacak: Kuruyan Meke Gölü, eski haline kavuşacak

Karapınar-Ereğli kara yolunun 7'nci kilometresindeki Meke Gölü, volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret edip kamp yaptığı gölde, suyun geçmişte 12 metre derinliğe kadar ulaştığı biliniyor. Göl, son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak, yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi.

Meke Gölü'nün su potansiyelinin artırılması ve yeniden hayat bulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, iki yıl önce başlatılan Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen kaynaklara su taşınacak projede sona yaklaşıldı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, bu durumun sadece Meke Gölü'nün suyunun çekilmesi olarak değil, havzadaki suyun çekilmesine bağlı olarak ortaya çıktığını dile getirdi.

Projeyle, yılda 4 milyon metreküp suyun göle verilmesinin hedeflendiğini anlatan Yaka, “Göle verilecek su, yağış artışına bağlı olarak ilerleyen yıllarda daha da fazla olabilir. Meke Gölü'nün asıl su kaynağı yağmur sularıdır. İnşallah yağmurun da iyi yağması neticesinde yeniden o güzel görünümüne kavuşacağına inanıyoruz” dedi.